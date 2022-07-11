Pazar akşamı televizyonlarda Süt Kardeşler, Hull City- Fenerbahçe maçı, Pi'nin Yaşamı gibi yapımlar yayınlandı. Reyting yarışını MasterChef kazandı.

Dün akşam yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

10 Temmuz 2022 Pazar akşamı ATV'de Pi'nin Yaşamı, Kanal D'de Şarkılar Bizi Söyler, Star TV'de Ah Nerede, Fox TV'de Ata Demirer Gazinosu, TRT 1'de Gönül Dağı, Show TV'de Süt Kardeşler, ve TV8'de Hull City - fenerbahçe Türkiye yapımları arasında reyting yarışı vardı.

Günlük olarak yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki 10 Temmuz 2022 Pazar reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı?

İşte 10 Temmuz 2022 Pazar reyting sonuçları...

10 Temmuz Pazar günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu. Total izleyici grubunda birinciliği Fenerbahçe- Hull City Hazırlık Maçı Karşılaşması, ikinciliği Fox Ana Haber Hafta Sonu, üçüncülüğü ise Şekerpare aldı. AB Grubunda ise birinciliği Fenerbahçe -Hull City Hazırlık Maçı Karşılaşması , ikinciliği Fox Ana Haber Hafta Sonu, üçüncülüğü ise Ata Demirer Gazinosu aldı. 20+ABC 1 Grubunda ise birinciliği Fenerbahçe- Hull City Hazırlık Maçı Karşılaşması , İkinciliği Fox Ana Haber Hafta Sonu, üçüncülüğü ise Ata Demirer Gazinosu aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 FENERBAHCE-HULL CITY HAZIRLIK MACI KARSILASMASI TV8

2 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

3 SEKERPARE (T.S) SHOW TV

4 SUT KARDESLER (T.S) SHOW TV

5 PI'NIN YASAMI (Y.S) ATV

6 INANILMAZ ORUMCEK ADAM 2 (Y.S) ATV

7 MASTERCHEF TURKIYE (TKR) TV8

8 SHOW ANA HABER SHOW TV

9 SARKILAR BIZI SOYLER (TKR) KANAL D

10 GONUL DAGI KURBAN (T.S) TRT 1

AB İLK 10 PROGRAM

1 FENERBAHCE-HULL CITY HAZIRLIK MACI KARSILASMASI TV8

2 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

3 ATA DEMIRER GAZINOSU FOX

4 MASTERCHEF TURKIYE (TKR) TV8

5 SUT KARDESLER (T.S) SHOW TV

6 SULTAN (T.S) SHOW TV

7 SHOW ANA HABER SHOW TV

8 INANILMAZ ORUMCEK ADAM 2 (Y.S) ATV

9 CALAR SAAT HAFTASONU FOX

10 SEKERPARE (T.S) SHOW TV

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 FENERBAHCE-HULL CITY HAZIRLIK MACI KARSILASMASI TV8

2 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

3 ATA DEMIRER GAZINOSU FOX

4 MASTERCHEF TURKIYE (TKR) TV8

5 SUT KARDESLER (T.S) SHOW TV

6 SARKILAR BIZI SOYLER (TKR) KANAL D

7 SEKERPARE (T.S) SHOW TV

8 GONUL DAGI KURBAN (T.S) TRT 1

9 PI'NIN YASAMI (Y.S) ATV

10 CALAR SAAT HAFTASONU FOX