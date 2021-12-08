10 yıl sonra aynı sette! Doktorlar'ın iki yıldız ismi, o diziyle geliyor...

Star TV ekranlarının yeni dizisi Annemizi Saklarken, bir döneme damgasını vuran Doktorlar'ın sevilen iki oyuncusunu bir araya getirdi. Kutsi ve Ceren Bozoğlu, bu akşam seyircisiyle buluşuyor...

Star TV'nin merakla beklenen dizisi Annemizi Saklarken 8 Aralık Çarşamba günü ekrana geliyor.

Başrollerinde Hande Doğandemir ve Kutsi'nin yer aldığı Annemizi Saklarken, henüz çocuk yaşta bebeğini kucağına alan bir anneyi ve onun yaşadıklarını konu alıyor.

Annemizi Saklarken dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu da merak konsuuydu. Dizi, bir dönemin en popüler yapımlarından olan ve yıllarca ekranlarda yer bulan Doktorlar dizisinden iki ismi bir araya getirdi.

Doktor Fİkret ve Doktor Levent karakterlerine hayat veren Ceren Bozpoğlu ve Kutsi, yeniden aynı projede.

CEREN BOZOĞLU "FÜSUN" KARAKTERİ

Ceren Bozoğlu Annemizi Saklarken dizisinde Füsun karakterine hayat verecek. Füsun, parlak bir eğitim almış, şahane bir kariyer yapmış, ikonik tarzı ve ses getiren projeleri ile başarılı bir PR kraliçesi. İş hayatındaki iş bitiriciliğini özel hayatında sosyal ilişkilerinde de kullanan, yüzünde birden çok maske taşıyan ve istediğine istediği yüzünü gösteren bir kadın.

KUTSİ "DÜNDAR DEMİR" KARAKTERİ

Kutsi ise başrol karakteri olan Dündar Demir'i oynayacak.

Dündar, iş dünyasının parlak bir ismidir ama özel zevklerine olan tutkusu, başarıya olan tutkusuyla yarışır. Sadece çalışmayı ve kazanmayı değil, yaşamayı da çok seve. Manipülasyon onun işi ve müthiş bir demagoji üstadı. Çocuklarını ise bütün kalbiyle, ölümüne sevdiğine inanıyor.