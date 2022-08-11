Petrol
97.28
-0.12%
Euro
18.4428
0.15%
Dolar
17.9171
0.27%
Altın
1.029
-0.04%
Borsa
283
-1.57%
Bitcoin
440.634
6.36%
BTXN Coin
7.36
-2.25%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Çok bulutlu 25 C

    11 Ağustos 2022 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Perşembe akşamını televizyon karşısında çıkartacak olanlar, kanallara göz gezdiriyor. Peki bugün TV'de neler, hangi diziler ve programlar var? İşte 11 Ağustos TV yayın akışları...
    • 11.08.2022 - 08:23
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    11 Ağustos 2022 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Perşembe gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyen vatandaşlar, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor.

    Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, "Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor.

    11 Ağustos 2022 Perşembe akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve yarışma programları izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

    Sezon finali ve final yapan yapımların yerini dolduran dizi ve programlar da yakından takip ediliyor.

    Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 11 Ağustos 2022 Perşembe TV yayın akışı…

    ATV yayın akışı

    08:00 Kahvaltı Haberleri

    10:00 Bir Zamanlar Çukurova

    13:00 Gün Ortası

    14:00 Oflu Hoca'nın Şifresi 2

    16:00 Kardeşlerim

    18:40 ATV Ana Haber

    20:00 Son Sığınak

    KANAL D yayın akışı

    09:00 Neler Oluyor Hayatta

    10:00 Magazin D

    12:00 Kanal D Haber Gün Ortası

    13:00 Yaprak Dökümü

    15:30 Aşk-ı Memnu

    18:30 Kanal D Haber

    20:00 Yasak Krallık

    STAR TV yayın akışı

    07:00 Ah Nerede

    09:45 Yüksek Sosyete

    12:45 Erkenci Kuş

    16:00 Kiralık Aşk

    18:45 Star Haber

    20:00 Duy Beni

    FOX TV yayın akışı

    08:00 Çalar Saat

    10:45 Ekonomi Arası

    10:50 Sen Çal Kapımı

    13:00 En Hamarat Benim

    16:00 Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya

    19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber

    20:00 Kazanan Restoran

    TRT 1 yayın akışı

    06:15 7 Numara

    11:35 Bir Aş Hikayesi

    12:05 Masumlar Apartmanı

    15:20 Gönül Dağı

    19:00 Ana Haber

    20:00 Seni Kalbime Sakladım

    TV 8 yayın akışı

    07:15 8'de 8 Sağlık

    08:30 MasterChef Türkiye

    14:30 Canım Annem

    16:00 Doya Doya Moda

    20:00 MasterChef Türkiye Yeni Bölüm

    SHOW TV yayın akışı

    08:00 Bu Sabah

    10:30 Şef Kapımda

    12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

    15:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

    18:25 Show Ana Haber

    20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi


    İlginizi Çekebilir

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!
    CoinPro

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!

    Bulgaristan'a ihracat tüm zamanların en yüksek aylık rakamına ulaştı
    Ekonomi

    Bulgaristan'a ihracat tüm zamanların en yüksek aylık rakamına ulaştı

    Motorine zam gelecek mi? 10 AĞUSTOS AKARYAKIT FİYATLARI
    Gündem

    Motorine zam gelecek mi? 10 AĞUSTOS AKARYAKIT FİYATLARI

    Görüş Bildir