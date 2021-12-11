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- 11 Aralık 2021 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
11 Aralık 2021 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
Televizyon ekranlarında yeni bir gün daha başlıyor. Televizyon kanallarının sıkı takipçileri, TV yayın akışlarına göz atıyor. Peki bugün televizyonda ne var? İşte 11 Aralık 2021 TV yayın akışı...
- Haber Merkezi
- 11.12.2021 - 11:06
- Güncelleme : 11.12.2021 - 11:07
TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Medya gündemini yakından takip edenler, televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.
Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, '’Bugün televizyonda neler var?’' sorusuna yanıt arıyor.
11 Aralık 2021 Cumartesi günü, kanalların yayın akışında birbirinden iddialı dizi ve programlar yer alıyor.
Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 11 Aralık 2021 Cumartesi TV yayın akışı..
11 ARALIK 2021 CUMA TV YAYIN AKIŞI
ATV YAYIN AKIŞI
- 07.30 Atv’de Hafta Sonu
- 10.20 Örümcek Adam Örümcek Evreninde
- 12.50 Destan
- 19.00 Atv Ana Haber Bülteni
- 20.00 Kardeşlerim
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 06.30 Sihirli Annem
- 08.30 Konuştukça
- 09.45 Magazin D Cumartesi
- 13.00 Arda'nın Mutfağı
- 14.00 Camdaki Kız
- 16.15 Arka Sokaklar
- 18.45 Kanal D Haber Hafta Sonu
- 20.00 Şarkılar Bizi Söyler
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 09.30 Çizgi Film Kuşağı
- 10.00 Yerli Dizi Sinema Tekrar
- 12.00 Bir Demet Tiyatro
- 13.30 Yerli Dizi
- 15.30 Yerli Dizi
- 18.45 Star Haber
- 20.00 Dizi / Sinema
FOX TV YAYIN AKIŞI
- 08.30 Çalar Saat Hafta Sonu
- 11.15 Mehmet Özer İle Mutfakta
- 12.15 Kamera Arkası
- 13.00 El Kızı
- 16.00 Evlilik Hakkında Herşey
- 19.00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
- 20.00 El Kızı
- 23.45 Evlilik Hakkında Herşey
TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 05.28 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
- 05.30 Muhteşem Kraliçe
- 08.25 Türk Sineması
- 09.55 Masumlar Apartmanı
- 12.50 Teşkilat
- 15.55 Alparslan Büyük Selçuklu
- 19.00 Ana Haber
- 20.00 Gönül Dağı
TV 8 YAYIN AKIŞI
- 08.30 Çook Yaşa
- 09.45 Bir Yemek Olsan
- 10.30 MasterChef Türkiye
- 16.00 Kırmızı Oda
- 20.00 O Ses Türkiye
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 06.00 Yeni Gelin
- 08.30 Tarım Bizim Geleceğimiz
- 10.00 Cumartesi Sürprizi
- 13.00 Bir Şansım Olsa
- 14.30 Üç Kuruş
- 18.45 Hafta Sonu Ana Haber
- 20.00 Güldür Güldür Show
- 23.45 Aziz