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- 11 Ekim 2021 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
11 Ekim 2021 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- Haber Merkezi
- 11.10.2021 - 08:48
Gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında TV yayın akışları yer alıyor.
Gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyenler, bu yayın akışlarına göz gezdiriyor. Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyor.
11 Ekim 2021 Pazartesi akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayımlanacak? İşte 11 Ekim 2021 Pazartesi TV yayın akışı...
11 EKİM 2021 PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kalp Yarası
00:20 Bir Zamanlar Çukurova
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Kırık Hayatlar
12:15 Gelinim Mutfakta
15:45 Ece Üner ile Susma
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:30 Yargı
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Gerçeğin Peşinde
16:00 Kiralık Aşk
18:45 Star Haber
20:00 Küçük Esnaf
22:30 Küçük Esnaf
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Fulya ile Umudun Olsun
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Yasak Elma
23:45 Evlilik Hakkında Her Şey
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:45 Tek Yürek
09:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
10:30 Kalk Gidelim
13:00 Bizim Köyün Kızları
17:30 Seksenler
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)
21:45 2022 Dünya Kupası Eleme Maçı "Letonya-Türkiye" (Canlı)
23:45 Teşkilat (Altyazılı)
02:35 Bizim Köyün Kızları
04:40 Seksenler (Altyazılı)
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:30 1 Başka Güzel
08:30 Bu Sabah
11:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
12:30 1 Başka Güzel Hazırlık
13:00 1 Başka Güzel
15:00 Didem Arslan’la Vazgeçme
18:10 Senin Hayatın
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz