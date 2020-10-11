11 Ekim Menajerimi Ara dizisi konuk oyuncusu kim olacak? Sürpriz isim ekranlara geri dönüyor

Star TV ekranlarında yayınlanan ünlülerin parlak ve renkli dünyalarında yaşanan olayları gündeme taşıyan Menajerimi Ara dizisine bu haftaki konuğu belli oldu.

Uzun zamandan beri ekranlardan uzak olan güzel oyuncu Burçin Terzioğlu Menajerimi Ara dizisi ile hayranlarına sürpriz yapmaya hazırlanıyor. Star TV’de yayınlanan ve ünlü isimlerin hayatlarını ekranlara taşıyan diziye her hafta farklı bir ünlü oyuncu konuk olurken bu hafta sonra Burçin Terzioğlu’na geldi.

EĞLENCELİ BİR HİKAYE

Özellikle Poyraz Karayel dizisindeki Ayşegül karakteri ile izleyicilerde derin etki yaratan ve performansı ile büyük beğeni toplayan Burçin Terzioğlu, Ay Yapım imzalı Menajerimi Ara dizisinin 8. bölümünde ekrana gelecek. Ünlü isimlerin hayatlarını en yalın şekilde ekranlara taşıyan dizide Burçin Terzioğlu’nun bir hikayesinin konu alınacağı öğrenildi.

Sunacağı ödül töreni için menajeri ile kıyafet arayışında olan Terzioğlu’nun kendi tasarımı olan kıyafetleri giyme isteği eğlenceli anların yaşanmasına sebep olacak.