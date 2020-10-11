Dolar
7.8564
-1.0964%
Euro
9.2939
-0.6053%
Altın
1930.19
1.907%
Borsa
1165.7
1.322%
G. Altın
487.659
0.8718%
Bitcoin
86994.41
1.3553%
EXEN Coin
13.01
0.30%
24ºC
İstanbul
Güneşli 24 C

    11 Ekim Menajerimi Ara dizisi konuk oyuncusu kim olacak? Sürpriz isim ekranlara geri dönüyor

    Star TV ekranlarında yayınlanan ünlülerin parlak ve renkli dünyalarında yaşanan olayları gündeme taşıyan Menajerimi Ara dizisine bu haftaki konuğu belli oldu.
    • Haber Merkezi
    • 11.10.2020 - 17:17
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    11 Ekim Menajerimi Ara dizisi konuk oyuncusu kim olacak? Sürpriz isim ekranlara geri dönüyor

    Uzun zamandan beri ekranlardan uzak olan güzel oyuncu Burçin Terzioğlu Menajerimi Ara dizisi ile hayranlarına sürpriz yapmaya hazırlanıyor. Star TV’de yayınlanan ve ünlü isimlerin hayatlarını ekranlara taşıyan diziye her hafta farklı bir ünlü oyuncu konuk olurken bu hafta sonra Burçin Terzioğlu’na geldi.

    11 Ekim Menajerimi Ara dizisi konuk oyuncusu kim olacak? Sürpriz isim ekranlara geri dönüyor #1

    EĞLENCELİ BİR HİKAYE

    Özellikle Poyraz Karayel dizisindeki Ayşegül karakteri ile izleyicilerde derin etki yaratan ve performansı ile büyük beğeni toplayan Burçin Terzioğlu, Ay Yapım imzalı Menajerimi Ara dizisinin 8. bölümünde ekrana gelecek. Ünlü isimlerin hayatlarını en yalın şekilde ekranlara taşıyan dizide Burçin Terzioğlu’nun bir hikayesinin konu alınacağı öğrenildi.

    Sunacağı ödül töreni için menajeri ile kıyafet arayışında olan Terzioğlu’nun kendi tasarımı olan kıyafetleri giyme isteği eğlenceli anların yaşanmasına sebep olacak.

    11 Ekim Menajerimi Ara dizisi konuk oyuncusu kim olacak? Sürpriz isim ekranlara geri dönüyor #2

    11 Ekim Menajerimi Ara dizisi konuk oyuncusu kim olacak? Sürpriz isim ekranlara geri dönüyor #3

     

     

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir