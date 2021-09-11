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- 11 Eylül 2021 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler, hangi diziler var?
11 Eylül 2021 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler, hangi diziler var?
- Haber Merkezi
- 11.09.2021 - 08:36
TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konularının başında yer alıyor. Medya gündemini yakından takip edenler, 11 Eylül 2021 Cumartesi akşamı televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.
Cumartesi gününü ekran başında geçirecek olanlar, arama motorlarında 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun cevabını arıyor.
11 Eylül 2021 Cumartesi günü, kanalların yayın akışında birbirinden iddialı dizi ve programlar yer alıyor. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 11 Eylül 2021 Cumartesi TV yayın akışı...
11 EYLÜL 2021 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Kalp Yarası
13:20 İkimizin Sırrı
16:40 Jurassic World
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Bir Zamanlar Çukurova
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw
16:45 Camdaki Kız
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:15 Para Uçağı
STAR TV YAYIN AKIŞI
06:30 Medcezir
09:30 Çizgi Film Kuşağı
10:00 Star Market
12:00 Ayrıcalıklı Rotalar
12:45 En Güzel Bölüm
13:00 Bir Demet Tiyatro
15:15 Ada Masalı
18:45 Star Haber
20:00 Ölümsüz
22:30 Ölümsüz
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Kamera Arkası
12:00 Şevkat Yerimdar
15:00 Bekçiler Kralı
16:45 Son Yaz
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Orta Direk Şaban
22:00 Ali Kundilli 2
TRT 1 YAYIN AKIŞI
04:58 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:00 Muhteşem Kraliçe
06:05 Yeşil Deniz
08:50 Yedi Numara
09:55 Yabancı Sinema "Doğayla Mücadele"
12:00 Seksenler (Altyazılı)
17:50 Yıldızların Yolu
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Gönül Dağı
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi (Canlı)
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01:45 Seksenler (Altyazılı)
04:10 Yedi Numara
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Japon İşi
16:30 İyi Aile Çocuğu
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Acı Tatlı Ekşi
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07:30 Paylaş Benimle
09:45 Hayalimdeki Değişim
10:30 Süper 1 Takım
10:45 MasterChef Türkiye
15:15 Yerli Sinema
17:15 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Paylaş Benimle