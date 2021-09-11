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    11 Eylül 2021 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler, hangi diziler var?

    Televizyonda yayınlanan program, dizi ve filmler anbean takip ediliyor. 'Bugün televizyonda neler, hangi diziler var?' sorusunun cevabı merak ediliyor. İşte 11 Eylül 2021 Cumartesi TV yayın akışı...
    • Haber Merkezi
    • 11.09.2021 - 08:36
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    11 Eylül 2021 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler, hangi diziler var?

    TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konularının başında yer alıyor. Medya gündemini yakından takip edenler, 11 Eylül 2021 Cumartesi akşamı televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.

    Cumartesi gününü ekran başında geçirecek olanlar, arama motorlarında 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun cevabını arıyor.

    11 Eylül 2021 Cumartesi günü, kanalların yayın akışında birbirinden iddialı dizi ve programlar yer alıyor. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 11 Eylül 2021 Cumartesi TV yayın akışı...

    11 EYLÜL 2021 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI

    ATV YAYIN AKIŞI

    07:30 ATV’de Hafta Sonu
    10:00 Kalp Yarası
    13:20 İkimizin Sırrı  
    16:40 Jurassic World
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Kardeşlerim
    00:20 Bir Zamanlar Çukurova

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Sihirli Annem
    08:30 Konuştukça
    09:45 Magazin D Cumartesi
    13:00 Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw
    16:45 Camdaki Kız
    18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
    20:00 Şarkılar Bizi Söyler
    00:15 Para Uçağı

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    06:30 Medcezir
    09:30 Çizgi Film Kuşağı
    10:00 Star Market
    12:00 Ayrıcalıklı Rotalar
    12:45 En Güzel Bölüm
    13:00 Bir Demet Tiyatro
    15:15 Ada Masalı
    18:45 Star Haber
    20:00 Ölümsüz
    22:30 Ölümsüz

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
    11:15 Kamera Arkası
    12:00 Şevkat Yerimdar
    15:00 Bekçiler Kralı
    16:45 Son Yaz
    19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
    20:00 Orta Direk Şaban
    22:00 Ali Kundilli 2

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    04:58 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    05:00 Muhteşem Kraliçe
    06:05 Yeşil Deniz
    08:50 Yedi Numara
    09:55 Yabancı Sinema "Doğayla Mücadele"
    12:00 Seksenler (Altyazılı)
    17:50 Yıldızların Yolu
    19:00 Ana Haber (Canlı)
    20:00 Gönül Dağı
    00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi (Canlı)
    01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
    01:45 Seksenler (Altyazılı)
    04:10 Yedi Numara

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Yeni Gelin
    10:00 Cumartesi Sürprizi
    13:00 Bir Şansım Olsa
    14:30 Japon İşi
    16:30 İyi Aile Çocuğu
    18:45 Hafta Sonu Ana Haber
    20:00 Güldür Güldür Show
    00:15 Acı Tatlı Ekşi

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:30 Oynat Bakalım
    07:30 Paylaş Benimle
    09:45 Hayalimdeki Değişim
    10:30 Süper 1 Takım
    10:45 MasterChef Türkiye
    15:15 Yerli Sinema
    17:15 MasterChef Türkiye
    20:00 MasterChef Türkiye
    00:15 Paylaş Benimle

    11 Eylül 2021 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler, hangi diziler var? #1

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