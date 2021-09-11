11 Eylül 2021 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler, hangi diziler var?

11 Eylül 2021 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler, hangi diziler var?

Televizyonda yayınlanan program, dizi ve filmler anbean takip ediliyor. 'Bugün televizyonda neler, hangi diziler var?' sorusunun cevabı merak ediliyor. İşte 11 Eylül 2021 Cumartesi TV yayın akışı...

TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konularının başında yer alıyor. Medya gündemini yakından takip edenler, 11 Eylül 2021 Cumartesi akşamı televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.

Cumartesi gününü ekran başında geçirecek olanlar, arama motorlarında 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun cevabını arıyor.

11 Eylül 2021 Cumartesi günü, kanalların yayın akışında birbirinden iddialı dizi ve programlar yer alıyor. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 11 Eylül 2021 Cumartesi TV yayın akışı...

11 EYLÜL 2021 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Kalp Yarası

13:20 İkimizin Sırrı

16:40 Jurassic World

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 Bir Zamanlar Çukurova

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw

16:45 Camdaki Kız

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

00:15 Para Uçağı

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:30 Medcezir

09:30 Çizgi Film Kuşağı

10:00 Star Market

12:00 Ayrıcalıklı Rotalar

12:45 En Güzel Bölüm

13:00 Bir Demet Tiyatro

15:15 Ada Masalı

18:45 Star Haber

20:00 Ölümsüz

22:30 Ölümsüz

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Kamera Arkası

12:00 Şevkat Yerimdar

15:00 Bekçiler Kralı

16:45 Son Yaz

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Orta Direk Şaban

22:00 Ali Kundilli 2

TRT 1 YAYIN AKIŞI

04:58 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:00 Muhteşem Kraliçe

06:05 Yeşil Deniz

08:50 Yedi Numara

09:55 Yabancı Sinema "Doğayla Mücadele"

12:00 Seksenler (Altyazılı)

17:50 Yıldızların Yolu

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Gönül Dağı

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi (Canlı)

01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

01:45 Seksenler (Altyazılı)

04:10 Yedi Numara

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Japon İşi

16:30 İyi Aile Çocuğu

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Acı Tatlı Ekşi

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:30 Paylaş Benimle

09:45 Hayalimdeki Değişim

10:30 Süper 1 Takım

10:45 MasterChef Türkiye

15:15 Yerli Sinema

17:15 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Paylaş Benimle