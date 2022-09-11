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- 11 Eylül 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
11 Eylül 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- 11.09.2022 - 08:55
Cuma gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyen vatandaşlar, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor.
Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, "Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor.
11 Eylül 2022 Pazar akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve yarışma programları izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.
Sezon finali ve final yapan yapımların yerini dolduran dizi ve programlar da yakından takip ediliyor.
ATV yayın akışı
07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:30 Dizi TV
12:20 Gösteri Köpekleri
13:35 Bizim Hikaye
16:00 Bir Küçük Gün Işığı
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Gül Masalı
Kanal D yayın akışı
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Seversin
16:15 Elimiz Mahkum
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yargı
23:45 Yüce Thor
Star TV yayın akışı
09:00 Kiralık Aşk
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Duy Beni
18:45 Star Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:30 Duy Beni
FOX TV yayın akışı
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası 11:30 Kusursuz Kiracı
13:45 Mahkum
16:15 İyilik
19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Tozluyaka
23:45 Kusursuz Kiracı
TRT 1 yayın akışı
08:05 Uyanış: Büyük Selçuklu (Altyazılı)
11:50 Enine Boyuna (Canlı)
13:00 Balkan Ninnisi (Altyazılı)
16:45 Yabancı Sinema "Charlie'nin Çikolata Fabrikası" (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Gönül Dağı
23:30 Kasaba Doktoru (Altyazılı)
TV 8 yayın akışı
06:30 Oynat Bakalım
07:00 Doğduğun Ev Kaderindir
10:00 Gazete Magazin
12:15 Masterchef Türkiye
15:15 Doya Doya Moda
18:00 Masterchef Türkiye
20:00 Masterchef Türkiye
SHOW TV yayın akışı
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Hababam Sınıfı
21:45 Bizim Aile
23:45 Ağır Romantik