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    11 Eylül 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Pazar akşamını televizyon karşısında çıkartacak olanlar, kanallara göz gezdiriyor. Peki bugün TV'de neler, hangi diziler ve programlar var? İşte 11 Eylül TV yayın akışları...
    • 11.09.2022 - 08:55
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    11 Eylül 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Cuma gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyen vatandaşlar, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor.

    Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, "Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor.

    11 Eylül 2022 Pazar akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve yarışma programları izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

    Sezon finali ve final yapan yapımların yerini dolduran dizi ve programlar da yakından takip ediliyor.

    ATV yayın akışı

    07:30 ATV'de Hafta Sonu

    10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

    11:30 Dizi TV

    12:20 Gösteri Köpekleri

    13:35 Bizim Hikaye

    16:00 Bir Küçük Gün Işığı

    19:00 ATV Ana Haber

    20:00 Gül Masalı

    Kanal D yayın akışı

    09:45 Magazin D Pazar

    13:00 Seversin

    16:15 Elimiz Mahkum

    18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

    20:00 Yargı

    23:45 Yüce Thor

    Star TV yayın akışı

    09:00 Kiralık Aşk

    11:00 Tülin Şahin ile Moda

    12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

    14:00 Duy Beni

    18:45 Star Haber

    20:00 Çok Güzel Hareketler 2

    23:30 Duy Beni

    FOX TV yayın akışı

    08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

    11:15 Ekonomi Arası 11:30 Kusursuz Kiracı

    13:45 Mahkum

    16:15 İyilik

    19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

    20:00 Tozluyaka

    23:45 Kusursuz Kiracı

    TRT 1 yayın akışı

    08:05 Uyanış: Büyük Selçuklu (Altyazılı)

    11:50 Enine Boyuna (Canlı)

    13:00 Balkan Ninnisi (Altyazılı)

    16:45 Yabancı Sinema "Charlie'nin Çikolata Fabrikası" (Altyazılı)

    19:00 Ana Haber (Canlı)

    20:00 Gönül Dağı

    23:30 Kasaba Doktoru (Altyazılı)

    TV 8 yayın akışı

    06:30 Oynat Bakalım

    07:00 Doğduğun Ev Kaderindir

    10:00 Gazete Magazin

    12:15 Masterchef Türkiye

    15:15 Doya Doya Moda

    18:00 Masterchef Türkiye

    20:00 Masterchef Türkiye

    SHOW TV yayın akışı

    10:00 Pazar Sürprizi

    13:00 Bir Şansım Olsa

    14:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

    18:25 Hafta Sonu Ana Haber

    20:00 Hababam Sınıfı

    21:45 Bizim Aile

    23:45 Ağır Romantik


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