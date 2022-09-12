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    MasterChef Türkiye'de kim elendi? Gözyaşlarını tutamadı..

    MasterChef Türkiye'nin 68. bölümünde eleme heyecanı yaşandı.Yarışmaya veda eden o isim gözyaşlarına hakim olamadı..
    • 12.09.2022 - 10:03
    • Güncelleme : 12.09.2022 - 10:04
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    MasterChef Türkiye'de kim elendi? Gözyaşlarını tutamadı..

    MasterChef Türkiye'de dün gece eleme heyecanı yaşandı.Bir ismin yarışmaya veda ettiği gecede duygusal anlar yaşandı.

    Kırmızı takım ve mavi takım haftaiçi oynanan dokunulmazlık oyunlarında hünerlerini sergiledi.Bu hafta eleme potasına giren isimler Yağız, Burak, Serpilay Vural, Dilan ve Melih oldu.

    Bu altı yarışmacı dün ekrana gelen bölümde yarışmaya devam edebilmek için şeflerin verdiği tabakları en iyi şekilde yapmaya çalıştılar.Ancak aralarından bir yarışmacı MasterChef Türkiye'ye veda etmek zorunda kaldı.

    Şefler eleme adaylarından maş fasulyesi ile yaratıcı bir tabak çıkarmalarını istediler.Bu bölümde en başarılı tabağı yapan isim Yağız oldu.Yağız'ın ardından en başarılı tabaları hazırlayan Serpilay ve Burak eleme potasından kurtuldu.

    Melih, Vural ve Dilan son üç eleme adayı olarak girdikleri potada birbirleriyle yarıştılar.Peki bu üçlüden yarışmaya veda eden isim kim oldu? İşte elenen isim..

    MasterChef Türkiye de kim elendi? Gözyaşlarını tutamadı.. #1

    Elenen isim belli oldu

    MasterChef Türkiye’de elenen isim Dilan oldu.Yarışmaya ve hayellerine veda eden Dilan gözyaşlarına hakim olamadı.Dilan bu hafta kırmızı takım ile yarışmıştı..

    MasterChef Türkiye de kim elendi? Gözyaşlarını tutamadı.. #2


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