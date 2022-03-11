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    11 Mart 2022 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Televizyon karşısına geçenler, TV'de neler var neler yok araştırıyor. Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 11 Mart 2022 Cuma TV yayın akışı.
    • Haber Merkezi
    • 11.03.2022 - 09:36
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    11 Mart 2022 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Haftanın yorgunluğunu atmak isteyenler TV karşısına geçiyor ve yayın akışlarına göz gezdiriyor.

    Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.

    11 Mart 2022 Cuma akşamı yayımlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

    Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 11 Mart 2022 TV yayın akışı...

    BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR?

    ATV YAYIN AKIŞI

    08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
    10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
    16:00 Esra Erol’da
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Yalnız Kurt
    00:20 Destan

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Yaprak Dökümü
    13:00 Gelinim Mutfakta
    16:00 Arka Sokaklar
    18:45 Kanal D Ana Haber
    20:00 Arka Sokaklar (Yeni Bölüm)
    00:15 Üç Kız Kardeş

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
    13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
    16:00 Söz
    18:30 Star Haber
    20:00 Kaderimin Oyunu
    00:15 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    10:45 Ekonomi Arası
    11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
    13:00 En Hamarat Benim
    16:00 Fulya İle Umudum Olsun
    18:00 Aşk Mantık İntikam
    19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
    20:00 Aşk Mantık İntikam
    23:30 Orta Sayfa
    01:45 En Hamarat Benim

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    08:15 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
    09:30 Alişan İle Hayata Gülümse
    12:15 Şehirden Uzakta
    13:10 Ege’nin Hamsisi
    16:30 Seksenler
    19:00 Ana Haber
    19:55 İddiaların Aksine
    20:00 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli
    23:40 3’Te 3
    01:00 Teşkilat

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    08:00 Bu Sabah
    10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
    12:00 Gelin Evi
    15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
    18:45 Show Ana Haber
    20:00 Aziz
    00:15 Avcı

    TV8 YAYIN AKIŞI

    08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
    11:15 Survivor All Star
    13:00 Canım Annem
    15:00 Canım Annem
    16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
    20:00 Survivor All Star
    00:15 Survivor Ekstra


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