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- 11 Mart 2022 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
11 Mart 2022 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- Haber Merkezi
- 11.03.2022 - 09:36
Haftanın yorgunluğunu atmak isteyenler TV karşısına geçiyor ve yayın akışlarına göz gezdiriyor.
Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.
11 Mart 2022 Cuma akşamı yayımlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.
Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 11 Mart 2022 TV yayın akışı...
BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR?
ATV YAYIN AKIŞI
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Yalnız Kurt
00:20 Destan
KANAL D YAYIN AKIŞI
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar (Yeni Bölüm)
00:15 Üç Kız Kardeş
STAR TV YAYIN AKIŞI
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Söz
18:30 Star Haber
20:00 Kaderimin Oyunu
00:15 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak
FOX TV YAYIN AKIŞI
10:45 Ekonomi Arası
11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Fulya İle Umudum Olsun
18:00 Aşk Mantık İntikam
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Aşk Mantık İntikam
23:30 Orta Sayfa
01:45 En Hamarat Benim
TRT 1 YAYIN AKIŞI
08:15 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:30 Alişan İle Hayata Gülümse
12:15 Şehirden Uzakta
13:10 Ege’nin Hamsisi
16:30 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli
23:40 3’Te 3
01:00 Teşkilat
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:00 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Aziz
00:15 Avcı
TV8 YAYIN AKIŞI
08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 Survivor All Star
13:00 Canım Annem
15:00 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star
00:15 Survivor Ekstra