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    11 Mayıs 2022 Çarşamba reytingleri: Zirvedeki yapım ezici üstünlük sağladı

    Dün akşam Kuruluş Osman, Sadakatsiz, Gülümse Kaderine, Kara Tahta, Annenin Sırrıdır Çocuk, Oğlum, İbo Show gibi yapımlar yayınlandı. İşte 11 Mayıs 2022 Çarşamba reyting sonuçları...
    • Haber Merkezi
    • 12.05.2022 - 08:50
    • Güncelleme : 12.05.2022 - 10:14
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    11 Mayıs 2022 Çarşamba reytingleri: Zirvedeki yapım ezici üstünlük sağladı

    Dün akşam yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

    11 Mayıs 2022 Çarşamba akşamı ATV'de Kuruluş Osman, Kanal D'de Sadakatsiz, Star TV’de İbo Show, Fox TV’de Gülümse Kaderine, TRT 1'de Kara Tahta, Show TV’de Oğlum ve Tv8'de Annenin Sırrıdır Çocuk yapımları arasında reyting yarışı vardı.

    Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

    Peki 11 Mayıs 2022 Çarşamba reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi, film ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 11 Mayıs 2022 Çarşamba reyting sonuçları…

    11 Mayıs 2022 Çarşamba reyting sonuçları açıklandı mı?

    11 Mayıs 2022 Çarşamba günü yayınlanan dizi, film, program ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

    11 Mayıs 2022 Çarşamba reytingleri: Zirvedeki yapım ezici üstünlük sağladı #1

    Total ilk 10 program

    Ab ilk 10 program


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