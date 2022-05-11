11 Mayıs 2022 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

11 Mayıs 2022 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

Takip ettikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenlerin gözü TV yayın akışlarında. Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 11 Mayıs 2022 Çarşamba TV yayın akışı…

Televizyon yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

Gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyen kişiler, bu yayın akışlarına göz gezdiriyor.

Yaz ayları yaklaştıkça sezon arası veya finale hazırlanan diziler de yayın akışlarını değiştirecek.

Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.

Peki, bugün televizyonda hangi dizi ve filmler var? İşte 11 Mayıs 2022 Çarşamba TV yayın akışı...

11 Mayıs 2022 Çarşamba TV yayın akışı

ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

Kanal D yayın akışı

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Haber

20:00 Sadakatsiz

Star TV yayın akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Güzel Köylü

18:30 Star Haber

20:00 İbo SHOW

Fox TV yayın akışı

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün

13:45 En Hamarat Benim

16:30 Fulya ile Umudum Olsun

19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

20:00 Gülümse Kaderine

TRT 1 yayın akışı

08:45 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

10:00 Alişan İle Gülümse Hayata

15:15 Kasaba Doktoru

16:40 Seksenler

19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

20:00 Kara Tahta

Show TV yayın akışı

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Baba

TV8 yayın akışı