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    11 Mayıs 2022 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Takip ettikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenlerin gözü TV yayın akışlarında. Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 11 Mayıs 2022 Çarşamba TV yayın akışı…
    • Haber Merkezi
    • 11.05.2022 - 09:13
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    11 Mayıs 2022 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Televizyon yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

    Gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyen kişiler, bu yayın akışlarına göz gezdiriyor.

    Yaz ayları yaklaştıkça sezon arası veya finale hazırlanan diziler de yayın akışlarını değiştirecek.

    Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.

    Peki, bugün televizyonda hangi dizi ve filmler var? İşte 11 Mayıs 2022 Çarşamba TV yayın akışı...

    11 Mayıs 2022 Çarşamba TV yayın akışı

    ATV yayın akışı

    • 08:00 Kahvaltı Haberleri

    • 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

    • 13:00 ATV Gün Ortası

    • 14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

    • 16:00 Esra Erol’da

    • 19:00 ATV Ana Haber

    • 20:00 Kuruluş Osman

     

    Kanal D yayın akışı

    • 09:00 Neler Oluyor Hayatta?

    • 11:00 Yaprak Dökümü

    • 13:00 Gelinim Mutfakta

    • 16:00 Arka Sokaklar

    • 18:45 Kanal D Haber

    • 20:00 Sadakatsiz

     

    Star TV yayın akışı

    • 07:00 Mesut Yar ile Bugün

    • 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

    • 13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

    • 16:00 Güzel Köylü

    • 18:30 Star Haber

    • 20:00 İbo SHOW

     

    Fox TV yayın akışı

    • 08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

    • 10:45 Ekonomi Arası

    • 11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün

    • 13:45 En Hamarat Benim

    • 16:30 Fulya ile Umudum Olsun

    • 19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

    • 20:00 Gülümse Kaderine

     

    TRT 1 yayın akışı

    • 08:45 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

    • 10:00 Alişan İle Gülümse Hayata

    • 15:15 Kasaba Doktoru

    • 16:40 Seksenler

    • 19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

    • 20:00 Kara Tahta

     

    Show TV yayın akışı

    • 08:00 Bu Sabah

    • 10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

    • 12:15 Gelin Evi

    • 15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

    • 18:45 Show Ana Haber

    • 20:00 Baba

     

    TV8 yayın akışı

    • 07:15 8’de Sağlık

    • 08:30 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa

    • 11:15 Annenin Sırrıdır Çocuk

    • 13:00 Survivor Panorama / Canlı

    • 14:45 Canım Annem

    • 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

    • 20:00 Annenin Sırrıdır Çocuk


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