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- 11 Şubat 2022 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
11 Şubat 2022 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- Haber Merkezi
- 11.02.2022 - 09:08
Medya gündemini yakından takip edenler, televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.
Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, '’Bugün televizyonda neler var?’' sorusuna yanıt arıyor.
11 Şubat 2022 Cuma günü, kanalların yayın akışında birbirinden iddialı dizi ve programlar yer alıyor. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 11 Şubat 2022 Cuma TV yayın akışı..
11 ŞUBAT 2022 CUMA TV YAYIN AKIŞI
ATV YAYIN AKIŞI
-
07:00 Kahvaltı Haberleri
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08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
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10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
-
13:00 ATV Gün Ortası
-
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
-
16:20 Esra Erol'da
-
19:00 ATV Ana Haber
-
20:00 Yalnız Kurt
KANAL D YAYIN AKIŞI
-
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
-
11:00 Yaprak Dökümü
-
13:00 Gelinim Mutfakta
-
16:00 Arka Sokaklar
-
18:45 Kanal D Ana Haber
-
20:00 Arka Sokaklar
STAR TV YAYIN AKIŞI
-
07:00 Mesut Yar ile Bugün
-
09.45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
-
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
-
16:00 Söz
-
18.40 Star Haber
-
20:00 Kaderimin Oyunu
FOX YAYIN AKIŞI
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08:00 Çalar Saat
-
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
-
13:00 En Hamarat Benim
-
16:30 Fulya ile Umudun Olsun
-
19:00 FOX Ana Haber
-
20:00 Aşk Mantık İntikam
TRT 1 YAYIN AKIŞI
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08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
-
09:30 Alişanla Gülümse Hayata
-
11:15 Şefin Özel Konuğu
-
13:15 Beni Böyle Sev
-
16:45 Seksenler (Altyazılı)
-
19:00 Ana Haber ( Canlı)
-
19:55 İddiaların Aksine
-
20:00 Hacı Bayram-ı Veli Aşkın Yolculuğu
SHOW TV YAYIN AKIŞI
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06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
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08:15 Bu Sabah
-
10:15 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
-
12:15 Gelin Evi
-
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
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18.45 SHOW Ana Haber
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20:00 Aziz
TV8 YAYIN AKIŞI
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06:30 Oynat Bakalım
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07.15 8'de Sağlık
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08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
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11:15 Kırmızı Oda
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16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
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20:00 Kırmızı Oda