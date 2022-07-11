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    11 Temmuz 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Yaz aylarının yeni yapımları ekranlarda yerini alıyor. TV keyfi yapmak isteyenler ise hangi kanalda ne var merak ediyor. İşte 11 Temmuz 2022 Pazartesi TV yayın akışları..
    • 11.07.2022 - 11:08
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    11 Temmuz 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Televizyon karşısında vakit geçirmeyi sevenler ve bekledikleri yapımları kaçırmak istemeyen izleyiciler, "Bugün hangi kanalda ne var?" sorusuna yanıt arıyor.

    Yaz ayları yaklaştıkça sezon finali veya final yapan diziler, yayın akışlarını değiştirirken yeni yapımlar da yerini alıyor.

    Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi ve filmler yayınlanacak?

    İşte 11 Temmuz 2022 Pazartesi ATV, Kanal D, Star TV, Fox TV, TRT1, Show TV, TV8 yayın akışı…

    ATV

    08:00 Kahvaltı Haberleri

    10:00 Bir Zamanlar Çukurova

    13:00 ATV Gün Ortası

    14:00 Sümela'nın Şifresi

    16:00 Kardeşlerim

    19:00 ATV Ana Haber

    20:00 Kalp Yarası

    KANAL D

    07:00 Sihirli Annem

    09:00 Neler Oluyor Hayatta?

    11:00 Güneşin Kızları

    13:00 Magazin D Yaz

    14:00 Küçük Ağa

    16:00 Ece Üner ile Susma

    18:40 Kanal D Ana Haber

    20:00 Aşkın Tarifi

    STAR

    07:00 Medcezir

    09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

    13:00 Erkenci Kuş

    16.00 Star Market

    18.40 Star Haber

    20:00 Eyvah Eyvah 3

    FOX

    08:00 Çalar Saat

    11.00 Çağla ile Yeni Bir Gün

    13:00 En Hamarat Benim

    16:00 Fulya ile Umudun Olsun

    19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

    20:00 Küçük Yalanlar

    22:15 Sesinde Aşk Var

    TRT

    05:43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

    05:45 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

    06:55 Kalk Gidelim

    10:45 Tozkoparan İskender (Altyazılı)

    12:25 Gönül Dağı (Altyazılı)

    15:35 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

    19:00 Ana Haber (Canlı)

    19:55 Doğrusu Ne?

    20:00 Seksenler (Altyazılı)

    TV8

    06:30 Oynat Bakalım

    07:15 8'de Sağlık

    08:30 Oynat Bakalım

    09:30 Masterchef Türkiye

    13:30 Paylaş Benimle

    15:00 Paylaş Benimle

    17.15 Masterchef Türkiye

    20:00 Masterchef Türkiye

    SHOW

    08:30 Bu Sabah

    11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

    15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

    18.45 SHOW Ana Haber

    20:00 Güldür Güldür Show


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