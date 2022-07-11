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- 11 Temmuz 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
11 Temmuz 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- 11.07.2022 - 11:08
Televizyon karşısında vakit geçirmeyi sevenler ve bekledikleri yapımları kaçırmak istemeyen izleyiciler, "Bugün hangi kanalda ne var?" sorusuna yanıt arıyor.
Yaz ayları yaklaştıkça sezon finali veya final yapan diziler, yayın akışlarını değiştirirken yeni yapımlar da yerini alıyor.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi ve filmler yayınlanacak?
İşte 11 Temmuz 2022 Pazartesi ATV, Kanal D, Star TV, Fox TV, TRT1, Show TV, TV8 yayın akışı…
ATV
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Bir Zamanlar Çukurova
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Sümela'nın Şifresi
16:00 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kalp Yarası
KANAL D
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Güneşin Kızları
13:00 Magazin D Yaz
14:00 Küçük Ağa
16:00 Ece Üner ile Susma
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Aşkın Tarifi
STAR
07:00 Medcezir
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Erkenci Kuş
16.00 Star Market
18.40 Star Haber
20:00 Eyvah Eyvah 3
FOX
08:00 Çalar Saat
11.00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Fulya ile Umudun Olsun
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Küçük Yalanlar
22:15 Sesinde Aşk Var
TRT
05:43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:45 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
06:55 Kalk Gidelim
10:45 Tozkoparan İskender (Altyazılı)
12:25 Gönül Dağı (Altyazılı)
15:35 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Seksenler (Altyazılı)
TV8
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 Masterchef Türkiye
13:30 Paylaş Benimle
15:00 Paylaş Benimle
17.15 Masterchef Türkiye
20:00 Masterchef Türkiye
SHOW
08:30 Bu Sabah
11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show