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- 12 Ağustos 2021 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
12 Ağustos 2021 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- Haber Merkezi
- 12.08.2021 - 08:37
TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Medya gündemini yakından takip edenler, televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.
Televizyon karşısında vakit geçirmeyi sevenler ve bekledikleri yapımları kaçırmak istemeyen izleyiciler, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyor.
12 Ağustos 2021 Perşembe akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte 12 Ağustos 2021 Perşembe TV yayın akışı...
12 AĞUSTOS 2021 PERŞEMBE BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Bir Zamanlar Çukurova
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 İkimizin Yerine
16:25 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 İkimizin Sırrı
23:30 Şans Kapıyı Çalınca
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Güneşin Kızları
13:00 Magazin D Yaz
14:00 Küçük Ağa
16:00 Ece Üner ile Susma
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:45 Baht Oyunu
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Medcezir
09:15 Yüksek Sosyete
10:30 Erkenci Kuş
13:30 Aramızda Kalsın
16:45 Star Market
18:45 Star Haber
20:00 Kazara Aşk
00:15 Ada Masalı
FOX YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat
11:00 Şef Akademi Doğada
13:45 Bay Yanlış
14:30 Beş Milyoncuk Borç Verir Misin?
16:30 Fulya ile Umudun Olsun
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Sen Çal Kapımı
23:00 Fulya ile Umudun Olsun
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:33 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:35 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
07:45 Kalk Gidelim
11:25 Tozkoparan İskender (Altyazılı)
13:00 Gönül Dağı (Altyazılı)
16:10 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Seksenler (Altyazılı)
23:35 Dünya Hali (Altyazılı)
00:45 Türk Sineması "Kapan"
02:25 3'Te 3
04:00 Masumlar Apartmanı
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
08:30 Bu Sabah
11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Asla Vazgeçme
18:45 SHOW Ana Haber
20:00 Hababam Sınıfı
22:00 Şaban Oğlu Şaban
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 MasterChef Türkiye
13:30 Paylaş Benimle
15:00 Paylaş Benimle
17:15 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye (Kolaj)
00:15 Paylaş Benimle
KANAL 7 YAYIN AKIŞI
06:30 Kanal 7’de Sabah
07:45 Çoban’ın İbadeti
09:20 Seren Aslan’la Her Gün
10:50 Nermin’in Enfes Tutsağı
12:30 Elimi Bırakma
14:30 Mutfağım Şahane
15:30 Can Yoldaşım
18:00 Kanal 7 Haber Saati
19:00 Baş Tacım
21:30 Diriliş Ertuğrul
00:20 Hacettepe Efsanesi