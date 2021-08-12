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    12 Ağustos 2021 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Televizyon ekranlarında yeni bir gün daha başlıyor. İzledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarına göz atıyor. İşte 12 Ağustos 2021 Perşembe TV yayın akışı...
    • Haber Merkezi
    • 12.08.2021 - 08:37
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    12 Ağustos 2021 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Medya gündemini yakından takip edenler, televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.

    Televizyon karşısında vakit geçirmeyi sevenler ve bekledikleri yapımları kaçırmak istemeyen izleyiciler, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyor.

    12 Ağustos 2021 Perşembe akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

    Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte 12 Ağustos 2021 Perşembe TV yayın akışı...

    12 AĞUSTOS 2021 PERŞEMBE BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?

    ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Bir Zamanlar Çukurova
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 İkimizin Yerine
    16:25 Kardeşlerim
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 İkimizin Sırrı
    23:30 Şans Kapıyı Çalınca

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Sihirli Annem
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Güneşin Kızları
    13:00 Magazin D Yaz
    14:00 Küçük Ağa
    16:00 Ece Üner ile Susma
    18:45 Kanal D Ana Haber
    20:00 Çok Güzel Hareketler 2
    23:45 Baht Oyunu

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Medcezir
    09:15 Yüksek Sosyete
    10:30 Erkenci Kuş
    13:30 Aramızda Kalsın
    16:45 Star Market
    18:45 Star Haber
    20:00 Kazara Aşk
    00:15 Ada Masalı

    FOX YAYIN AKIŞI

    08:00 Çalar Saat
    11:00 Şef Akademi Doğada
    13:45 Bay Yanlış
    14:30 Beş Milyoncuk Borç Verir Misin?
    16:30 Fulya ile Umudun Olsun
    19:00 FOX Ana Haber
    20:00 Sen Çal Kapımı
    23:00 Fulya ile Umudun Olsun

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    06:33 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    06:35 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
    07:45 Kalk Gidelim
    11:25 Tozkoparan İskender (Altyazılı)
    13:00 Gönül Dağı (Altyazılı)
    16:10 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
    19:00 Ana Haber (Canlı)
    19:55 Doğrusu Ne?
    20:00 Seksenler (Altyazılı)
    23:35 Dünya Hali (Altyazılı)
    00:45 Türk Sineması "Kapan"
    02:25 3'Te 3
    04:00 Masumlar Apartmanı

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Yeni Gelin 
    08:30 Bu Sabah
    11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
    15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Asla Vazgeçme
    18:45 SHOW Ana Haber
    20:00 Hababam Sınıfı
    22:00 Şaban Oğlu Şaban

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:30 Oynat Bakalım
    07:15 8’de Sağlık
    08:30 Oynat Bakalım
    09:30 MasterChef Türkiye
    13:30 Paylaş Benimle
    15:00 Paylaş Benimle
    17:15 MasterChef Türkiye
    20:00 MasterChef Türkiye (Kolaj)
    00:15 Paylaş Benimle

    KANAL 7 YAYIN AKIŞI

    06:30 Kanal 7’de Sabah
    07:45 Çoban’ın İbadeti
    09:20 Seren Aslan’la Her Gün
    10:50 Nermin’in Enfes Tutsağı
    12:30 Elimi Bırakma
    14:30 Mutfağım Şahane
    15:30 Can Yoldaşım
    18:00 Kanal 7 Haber Saati
    19:00 Baş Tacım
    21:30 Diriliş Ertuğrul
    00:20 Hacettepe Efsanesi

    12 Ağustos 2021 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var? #1

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