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    12 Aralık 2022 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı! Sipahi dizisi izleyicileri şaşırttı!

    12 Aralık 2022 Pazartesi günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları açıklandı. Reyting sıralaması ise merak konusu oldu.
    • 13.12.2022 - 11:28
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    12 Aralık 2022 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı! Sipahi dizisi izleyicileri şaşırttı!

    Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

    Dün akşam, Yasak Elma, Sipahi, Alparslan Büyük Selçuklu, Bir Küçük Gün Işığı dizileri ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

    Dizi ve programları izlemeyi seven vatandaşlar, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor.

    Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri? İşte 12 Aralık 2022 Pazartesi reyting sonuçları...

    12 Aralık 2022 Pazartesi reyting sonuçları

    Total'de birinci sırada Esra Erol'da, ikinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, üçüncü sırada Yasak Elma yer aldı.

    AB'de ise birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Yasak Elma yer aldı.

    20+ABC1 grubunda da birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Yasak Elma yer aldı.

    12 Aralık 2022 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı! Sipahi dizisi izleyicileri şaşırttı! #1

    TOTAL İLK 10 PROGRAM

    1 ESRA EROL'DA ATV
    2 ALPARSLAN BUYUK SELCUKLU TRT 1
    3 YASAK ELMA FOX
    4 BIR KUCUK GUN ISIGI ATV
    5 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
    6 ATV ANA HABER ATV
    7 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
    8 SIPAHI SHOW TV
    9 YASAK ELMA (OZET) FOX
    10 MASTERCHEF TURKIYE TV8

    AB İLK 10 PROGRAM

    1 ALPARSLAN BUYUK SELCUKLU TRT 1
    2 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
    3 YASAK ELMA FOX
    4 ATV ANA HABER ATV
    5 ESRA EROL'DA ATV
    6 SIPAHI SHOW TV
    7 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
    8 MASTERCHEF TURKIYE TV8
    9 BIR KUCUK GUN ISIGI ATV
    10 YASAK ELMA (OZET) FOX

    20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

    1 ALPARSLAN BUYUK SELCUKLU
    		 TRT 1
    2 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
    3 YASAK ELMA FOX
    4 ESRA EROL'DA ATV
    5 BIR KUCUK GUN ISIGI ATV
    6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
    7 MASTERCHEF TURKIYE TV8
    8 ATV ANA HABER ATV
    9 SIPAHI SHOW TV
    10 YASAK ELMA (OZET) FOX

    12 Aralık 2022 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı! Sipahi dizisi izleyicileri şaşırttı! #2


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