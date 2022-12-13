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- 12 Aralık 2022 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı! Sipahi dizisi izleyicileri şaşırttı!
12 Aralık 2022 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı! Sipahi dizisi izleyicileri şaşırttı!
- 13.12.2022 - 11:28
Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.
Dün akşam, Yasak Elma, Sipahi, Alparslan Büyük Selçuklu, Bir Küçük Gün Işığı dizileri ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.
Dizi ve programları izlemeyi seven vatandaşlar, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor.
Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri? İşte 12 Aralık 2022 Pazartesi reyting sonuçları...
12 Aralık 2022 Pazartesi reyting sonuçları
Total'de birinci sırada Esra Erol'da, ikinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, üçüncü sırada Yasak Elma yer aldı.
AB'de ise birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Yasak Elma yer aldı.
20+ABC1 grubunda da birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Yasak Elma yer aldı.
TOTAL İLK 10 PROGRAM
|1
|ESRA EROL'DA
|ATV
|2
|ALPARSLAN BUYUK SELCUKLU
|TRT 1
|3
|YASAK ELMA
|FOX
|4
|BIR KUCUK GUN ISIGI
|ATV
|5
|SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER
|FOX
|6
|ATV ANA HABER
|ATV
|7
|MUGE ANLI ILE TATLI SERT
|ATV
|8
|SIPAHI
|SHOW TV
|9
|YASAK ELMA (OZET)
|FOX
|10
|MASTERCHEF TURKIYE
|TV8
AB İLK 10 PROGRAM
|1
|ALPARSLAN BUYUK SELCUKLU
|TRT 1
|2
|SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER
|FOX
|3
|YASAK ELMA
|FOX
|4
|ATV ANA HABER
|ATV
|5
|ESRA EROL'DA
|ATV
|6
|SIPAHI
|SHOW TV
|7
|MUGE ANLI ILE TATLI SERT
|ATV
|8
|MASTERCHEF TURKIYE
|TV8
|9
|BIR KUCUK GUN ISIGI
|ATV
|10
|YASAK ELMA (OZET)
|FOX
20+ABC1 İLK 10 PROGRAM
|1
|ALPARSLAN BUYUK SELCUKLU
|TRT 1
|2
|SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER
|FOX
|3
|YASAK ELMA
|FOX
|4
|ESRA EROL'DA
|ATV
|5
|BIR KUCUK GUN ISIGI
|ATV
|6
|MUGE ANLI ILE TATLI SERT
|ATV
|7
|MASTERCHEF TURKIYE
|TV8
|8
|ATV ANA HABER
|ATV
|9
|SIPAHI
|SHOW TV
|10
|YASAK ELMA (OZET)
|FOX