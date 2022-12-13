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12 Aralık 2022 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı! Sipahi dizisi izleyicileri şaşırttı!

12 Aralık 2022 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı! Sipahi dizisi izleyicileri şaşırttı!

12 Aralık 2022 Pazartesi günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları açıklandı. Reyting sıralaması ise merak konusu oldu.