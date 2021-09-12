Haberler

Medya Haberleri

12 Eylül 2021 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

12 Eylül 2021 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

Televizyon ekranlarında yeni bir gün daha başlıyor. İzledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarına göz atıyor. Peki 12 Eylül 2021 Pazar bugün televizyonda ne var?