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- 12 Eylül 2021 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
12 Eylül 2021 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
Televizyon ekranlarında yeni bir gün daha başlıyor. İzledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarına göz atıyor. Peki 12 Eylül 2021 Pazar bugün televizyonda ne var?
- Haber Merkezi
- 12.09.2021 - 09:01
TV yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.
Gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyenler, bu yayın akışlarına göz gezdiriyor. Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyor.
12 Eylül 2021 Pazar akşamı yayımlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.
Peki 12 Eylül Pazar TV’de neler, hangi diziler var? İşte, 12 Eylül 2021 Pazar TV yayın akışı..
12 EYLÜL 2021 PAZAR BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?
ATV YAYIN AKIŞI
- 07:30 atv'de Hafta Sonu
- 10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
- 11:45 Dizi TV
- 12:35 Yalan Dolan
- 14:05 İkimizin Sırrı
- 17:05 Bizim Hikaye
- 18:40 ATV Ana Haber
- 20:00 İkimizin Sırrı
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 07:15 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim
- 08:30 Konuştuktça
- 09:45 Magazin D Pazar
- 13:00 Camdaki Kız
- 16:45 Baht Oyunu
- 18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
- 20:00 Çember: Sırlar Apartmanı
- 22:15 Camdaki Kız
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07:00 Medcezir
- 08:30 Çizgi Film Kuşağı
- 09:00 Star Market
- 11:00 Tülin Şahin ile Moda
- 12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
- 14:00 Bir Demet Tiyatro
- 15:45 En Güzel Bölüm
- 16:00 Kazara Aşk
- 18:45 Star Haber
- 20:00 Ekşi Elmalar
FOX TV YAYIN AKIŞI
- 08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
- 11:15 Ortadirek Şaban
- 13:00 Yasak Elma
- 16:00 Aşk Mantık İntikam
- 19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
- 20:00 Uzak Şehrin Masalı
TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 06:05 Yeşil Deniz
- 08:55 Diriliş "Ertuğrul"
- 11:50 Enine Boyuna (Canlı)
- 13:00 Gizemli Tarih "Ayasofya"
- 14:05 Dünya Hali (Altyazılı)
- 16:10 Teşkilat (Altyazılı)
- 19:00 Ana Haber (Canlı)
- 20:00 Yabancı Sinema "Kral Arthur Kılıç Efsanesi" (Altyazılı)
- 22:40 3'Te 3
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 10:00 Pazar Sürprizi
- 13:00 Bir Şansım Olsa
- 14:30 Hasret
- 16:30 Ne Olacak Şimdi
- 18:45 Hafta Sonu Ana Haber
- 20:00 İçimizden Biri
TV8 YAYIN AKIŞI
- 06:30 Oynat Bakalım
- 07:30 Paylaş Benimle
- 09:45 Hayalimdeki Değişim
- 10:30 Süper 1 Takım
- 10:45 Masterchef Türkiye
- 15:15 Sinema
- 17:15 Masterchef Türkiye
- 20:00 Masterchef Türkiye (Yeni Bölüm)