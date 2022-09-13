12 Eylül 2022 Pazartesi günü yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı. İşte dünün en çok izlenen programları..

12 Eylül Pazartesi gününün reyting sonuçları büyük merak konusu oldu.

Dün televizyonda en çok hangi yapımlar izlendi? sorusuna cevap arayanlar reyting sonuçlarını araştırmaya başladı.

Günlük olarak yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre belirleniyor.

Peki, 12 Eylül günü en çok hangi programlar izlendi? İşte cevabı...

12 Eylül 2022 Pazartesi reyting sonuçları

12 Eylül 2022 Pazartesi günü yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de birinci sırada Bir Küçük Gün Işığı, ikinci sırada MasterChef Türkiye, üçüncü sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.

AB'de ise birinci sırada MasterChef Türkiye, ikinci sırada Bir Küçük Gün Işığı, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC1 izleyici grubunda ise birinci sırada MasterChef Türkiye, ikinci sırada Bir Küçük Gün Işığı, üçüncü sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 BIR KUCUK GUN ISIGI ATV

2 MASTERCHEF TURKIYE TV8

3 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

5 BIR KUCUK GUN ISIGI (OZET) ATV

6 ESRA EROL'DA ATV

7 MAYMUNLAR CEHENNEMI SAVAS (Y.S) KANAL D

8 SHOW ANA HABER SHOW TV

9 ATV ANA HABER ATV

10 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV

AB İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TURKIYE TV8

2 BIR KUCUK GUN ISIGI ATV

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

5 MASTERCHEF TURKIYE OZET TV8

6 BIR KUCUK GUN ISIGI (OZET) ATV

7 ATV ANA HABER ATV

8 ESRA EROL'DA ATV

9 MAYMUNLAR CEHENNEMI SAVAS (Y.S) KANAL D

10 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TURKIYE TV8

2 BIR KUCUK GUN ISIGI ATV

3 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

5 MASTERCHEF TURKIYE OZET TV8

6 MAYMUNLAR CEHENNEMI SAVAS (Y.S) KANAL D

7 BIR KUCUK GUN ISIGI (OZET) ATV

8 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV

9 ESRA EROL'DA ATV

10 ATV ANA HABER ATV