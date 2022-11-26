Petrol
83.91
-1.68%
Euro
19.4066
-0.04%
Dolar
18.6336
0.02%
Altın
1.051
-0.01%
Borsa
4874
0.33%
Bitcoin
315.342
0.13%
BTXN Coin
5.93
2.24%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 9 C

    12 gün boyunca dönen koyunların ardından tırtıllar da dönmeye başladı

    Sosyal medyada paylaşılan daire çizerek dönen tırtılların görüntüsü, büyük merak uyandırırken akıllara Çin'de dönen koyun sürüsünü getirdi.
    • 26.11.2022 - 13:21
    • Güncelleme : 26.11.2022 - 14:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    12 gün boyunca dönen koyunların ardından tırtıllar da dönmeye başladı

    Dünya'daki hayvanlara neler oluyor...

    Bir süre önce Çin’de bir çiftlikte bulunan koyunlar 12 gün boyunca daire çizerek dönmüştü.

    Sosyal medyada bir hayli yankı uyandıran dönen koyunların ardından şimdi de bir başka olay gündem oldu.

    Tırtıllar dönmeye başladı

    Durmadan daire çizerek yürüyen koyunlardan sonra bu sefer de daire çizerek tırtıllar da dönerek yürümeye başladı.

    Tırtılların dönme anı sosyal medya plartformlarında paylaşıldı.

    İşte o dönen tırtılların görüntüsü...

    12 gün boyunca dönen koyunların ardından tırtıllar dönmeye başladı VİDEO

    12 gün boyunca dönen koyunların ardından tırtıllar da dönmeye başladı #1


    Kripto camiası Aslı'nın bulduğu sistemi konuşuyor!
    Advertorial

    Kripto camiası Aslı'nın bulduğu sistemi konuşuyor!

    Dilara Aksüyek'in eski aşkı Arka Sokaklar'dan çıktı! 9 yaş küçük sevgilisiyle öpüşürken yakalandı...
    Medya

    Dilara Aksüyek'in eski aşkı Arka Sokaklar'dan çıktı! 9 yaş küçük sevgilisiyle öpüşürken yakalandı...

    Maddi manevi şifa! 40 gün boyunca üzerlik otu yakmanın etkisi
    Sağlık

    Maddi manevi şifa! 40 gün boyunca üzerlik otu yakmanın etkisi

    Görüş Bildir