12 gün boyunca dönen koyunların ardından tırtıllar da dönmeye başladı

Sosyal medyada paylaşılan daire çizerek dönen tırtılların görüntüsü, büyük merak uyandırırken akıllara Çin'de dönen koyun sürüsünü getirdi.

Dünya'daki hayvanlara neler oluyor...

Bir süre önce Çin’de bir çiftlikte bulunan koyunlar 12 gün boyunca daire çizerek dönmüştü.

Sosyal medyada bir hayli yankı uyandıran dönen koyunların ardından şimdi de bir başka olay gündem oldu.

Tırtıllar dönmeye başladı

Durmadan daire çizerek yürüyen koyunlardan sonra bu sefer de daire çizerek tırtıllar da dönerek yürümeye başladı.

Tırtılların dönme anı sosyal medya plartformlarında paylaşıldı.

İşte o dönen tırtılların görüntüsü...

12 gün boyunca dönen koyunların ardından tırtıllar dönmeye başladı VİDEO