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    12 Haziran 2021 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Televizyonda yayımlanacak olan program, dizi ve filmler anbean takip ediliyor. 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun cevabı merak ediliyor. Peki, 12 Haziran 2021 Cumartesi televizyonda ne var?
    • Haber Merkezi
    • 12.06.2021 - 09:10
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    12 Haziran 2021 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konularının başında yer alıyor. Medya gündemini yakından takip edenler, 12 Haziran 2021 Cumartesi günü televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.

    Cumartesi gününü ekran başında geçirecek olanlar, arama motorlarında 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun cevabını arıyor.

    12 Haziran 2021 Cumartesi günü, kanalların yayın akışında birbirinden iddialı dizi ve programlar yer alıyor.

    Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 12 Haziran 2021 Cumartesi TV yayın akışı...

    12 HAZİRAN 2021 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI

    ATV YAYIN AKIŞI

    07:30 atv'de Hafta Sonu
    10:00 Güzel ve Çirkin
    12:30 Maraşlı
    15:30 Kuruluş Osman
    19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber
    20:00 Kardeşlerim
    00:20 Bir Zamanlar Çukurova

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    05:30 Aşkın Tarifi
    08:30 Konuştukça
    09:45 Magazin D Cumartesi
    13:00 Arda'nın Mutfağı
    14:00 Aşkın Tarifi
    16:15 Sadakatsiz 
    18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
    20:00 Harry Potter ve Felsefe Taşı
    23:15 Camdaki Kız
    02:30 Aşkın Tarifi

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Geniş Aile
    07:00 Geniş Aile
    10:00 Burcu ile Hafta Sonu
    12:00 Boşver Arkadaş
    13:45 Güldüy Güldüy Show Çocuk
    15:45 En Güzel Bölüm 
    16:00 Menajerimi Ara
    18:45 Star Haber
    20:00 İbo Show
    00:15 Seyyar

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
    11:15 Memet Özer ile Mutfakta
    12:15 Kamera Arkası
    13:00 Bay Yanlış
    15:45 Sen Çal Kapımı
    19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
    20:00 Savaşçı
    00:15 Kefaret

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    04:30 İmparatoriçe Ki  
    05:30 Yeşil Deniz
    08:05 Yedi Numara
    09:05 Tozkoparan İskender
    10:55 Masumlar Apartmanı   
    15:55 EURO 2020 Galler-İsviçre
    18:00 Ana Haber  
    18:55 EURO 2020 Danimarka-Finlandiya
    21:00 Kupa Akşamı
    21:55 EURO 2020 Belçika-Rusya
    00:15 EURO 2020 Türkiye-İtalya
    02:15 Masumlar Apartmanı

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:15 Yeni Gelin
    10:00 Cumartesi Sürprizi
    13:00 Bir Şansım Olsa
    14:30 Sevcan’la Lezzet Yolunda
    15:15 Cam Tavanlar
    18:45 Hafta Sonu Ana Haber
    20:00 Güldür Güldür Show
    00:30 Cam Tavanlar

    TV8 YAYIN AKIŞI

    07:00 Oynat Bakalım
    08:30 Çook Yaşa
    09:45 Mutfakta Türev Var 
    10:30 Süper 1 Takım
    10:45 Survivor Panaroma
    13:30 Yerli Sinema
    15:45 Kırmızı Oda
    20:00 Survivor 2021
    00:15 Survivor Ekstra

    KANAL 7 YAYIN AKIŞI

    06:30 Kanal 7’de Sabah Hafta Sonu
    07:45 TV Filmi
    09:50 Nursaçan’la Sohbetler
    11:20 Gündüz Gece
    13:00 Kayıp Yıllar
    15:00 Dünyanın Tadı
    16:00 Masum
    18:00 Hafta Sonu Haberleri
    19:00 Yemin
    19:40 Yemin (Yeni Bölüm)
    22:20 Sensiz Olmaz
    00:20 Gündüz Gece
    01:45 Ah Kalbim

    12 Haziran 2021 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var? #1

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