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- 12 Haziran 2021 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
12 Haziran 2021 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- Haber Merkezi
- 12.06.2021 - 09:10
TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konularının başında yer alıyor. Medya gündemini yakından takip edenler, 12 Haziran 2021 Cumartesi günü televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.
Cumartesi gününü ekran başında geçirecek olanlar, arama motorlarında 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun cevabını arıyor.
12 Haziran 2021 Cumartesi günü, kanalların yayın akışında birbirinden iddialı dizi ve programlar yer alıyor.
Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 12 Haziran 2021 Cumartesi TV yayın akışı...
12 HAZİRAN 2021 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Güzel ve Çirkin
12:30 Maraşlı
15:30 Kuruluş Osman
19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Bir Zamanlar Çukurova
KANAL D YAYIN AKIŞI
05:30 Aşkın Tarifi
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Aşkın Tarifi
16:15 Sadakatsiz
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Harry Potter ve Felsefe Taşı
23:15 Camdaki Kız
02:30 Aşkın Tarifi
STAR TV YAYIN AKIŞI
06:00 Geniş Aile
07:00 Geniş Aile
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
12:00 Boşver Arkadaş
13:45 Güldüy Güldüy Show Çocuk
15:45 En Güzel Bölüm
16:00 Menajerimi Ara
18:45 Star Haber
20:00 İbo Show
00:15 Seyyar
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Memet Özer ile Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
13:00 Bay Yanlış
15:45 Sen Çal Kapımı
19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Savaşçı
00:15 Kefaret
TRT 1 YAYIN AKIŞI
04:30 İmparatoriçe Ki
05:30 Yeşil Deniz
08:05 Yedi Numara
09:05 Tozkoparan İskender
10:55 Masumlar Apartmanı
15:55 EURO 2020 Galler-İsviçre
18:00 Ana Haber
18:55 EURO 2020 Danimarka-Finlandiya
21:00 Kupa Akşamı
21:55 EURO 2020 Belçika-Rusya
00:15 EURO 2020 Türkiye-İtalya
02:15 Masumlar Apartmanı
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:15 Yeni Gelin
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Sevcan’la Lezzet Yolunda
15:15 Cam Tavanlar
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:30 Cam Tavanlar
TV8 YAYIN AKIŞI
07:00 Oynat Bakalım
08:30 Çook Yaşa
09:45 Mutfakta Türev Var
10:30 Süper 1 Takım
10:45 Survivor Panaroma
13:30 Yerli Sinema
15:45 Kırmızı Oda
20:00 Survivor 2021
00:15 Survivor Ekstra
KANAL 7 YAYIN AKIŞI
06:30 Kanal 7’de Sabah Hafta Sonu
07:45 TV Filmi
09:50 Nursaçan’la Sohbetler
11:20 Gündüz Gece
13:00 Kayıp Yıllar
15:00 Dünyanın Tadı
16:00 Masum
18:00 Hafta Sonu Haberleri
19:00 Yemin
19:40 Yemin (Yeni Bölüm)
22:20 Sensiz Olmaz
00:20 Gündüz Gece
01:45 Ah Kalbim