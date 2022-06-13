Dün akşam Kim Milyoner Olmak İster, Çok Güzel Hareketler 2, Survivor All Star, Örümcek Adam Eve Dönüş gibi yapımlar ekrana geldi. İşte 12 Haziran 2022 Pazar reyting sonuçları...

Dün akşam yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

12 Haziran 2022 Pazar akşamı ATV'de Kim Milyoner Olmak İster, Kanal D'de Maymunlar Cehennemi, Star TV'de Çok Güzel Hareketler 2, Fox TV'de Senden Daha Güzel, TRT 1'de "Örümcek Adam Eve Dönüş", Show TV'de Üç Kağıtçı ve TV8'de Survivor All Star yapımları yayınlandı.

Günlük olarak yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki 12 Haziran 2022 Pazar reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 12 Haziran 2022 Pazar reyting sonuçları...

12 Haziran 2022 Pazar reyting sonuçları açıklandı

12 Haziran 2022 Pazar günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu. Total izleyici grubunda birinciliği Survivor All Star, İkinciliği Üç Kağıtçı, üçüncülüğü Fox Ana Haber Haftasonu aldı. AB Grubunda ise birinci sırada Survivor All Star, İkinciliği Fox Ana Haber Haftasonu, üçüncülüğü Üç Kağıtçı aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Survivor All Star, İkinciliği Fox Ana Haber Haftasonu, üçüncülüğü Üç Kağıtçı aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 SURVIVOR ALL STAR TV8

2 UC KAGITCI (T.S) SHOW TV

3 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

4 HABABAM SINIFI SINIFTA KALDI (T.S) SHOW TV

5 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV

6 SHOW ANA HABER SHOW TV

7 MAYMUNLAR CEHENNEMI BASLANGIC (Y.S) KANAL D

8 SENDEN DAHA GUZEL (TKR) FOX

9 COK GUZEL HAREKETLER 2 OZEL STAR TV

10 KIM MILYONER OLMAK ISTER OZEL ATV

AB İLK 10 PROGRAM

1 SURVIVOR ALL STAR TV8

2 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

3 HABABAM SINIFI SINIFTA KALDI (T.S) SHOW TV

4 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV

5 UC KAGITCI (T.S) SHOW TV

6 ORUMCEK ADAM EVE DONUS (Y.S) TRT 1

7 SENDEN DAHA GUZEL (TKR) FOX

8 MAYMUNLAR CEHENNEMI BASLANGIC (Y.S) KANAL D

9 SHOW ANA HABER SHOW TV

10 COK GUZEL HAREKETLER

2 OZEL STAR TV

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 SURVIVOR ALL STAR TV8

2 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

3 UC KAGITCI (T.S) SHOW TV

4 HABABAM SINIFI SINIFTA KALDI (T.S) SHOW TV

5 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV

6 MAYMUNLAR CEHENNEMI BASLANGIC (Y.S) KANAL D

7 SENDEN DAHA GUZEL (TKR) FOX

8 SHOW ANA HABER SHOW TV

9 ORUMCEK ADAM EVE DONUS (Y.S) TRT 1

10 KANAL D ANA HABER KANAL D