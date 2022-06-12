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- 12 Haziran 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
12 Haziran 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
Pazar günü ekran başında keyif yapacak olanlar, TV'de neler var araştırıyor. Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 12 Haziran 2022 Pazar TV yayın akışı…
- Haber Merkezi
- 12.06.2022 - 09:15
Pazar gününü evde kalıp televizyon izleyerek geçirmek isteyen vatandaşlar, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor.
Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.
12 Haziran 2022 Pazar akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve yarışma programları izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.
Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 12 Haziran 2022 Pazar TV yayın akışı…
12 Haziran 2022 Pazar TV yayın akışı
ATV yayın akışı
- 07:30 atv'de Hafta Sonu
- 10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
- 11:15 Dizi TV
- 12:05 Yalnız Kurt
- 15:35 Bir Zamanlar Çukurova
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Kim Milyoner olmak İster
Kanal D yayın akışı
- 08:30 Konuştuktça
- 09:45 Magazin D Pazar
- 12:00 Arda ile Omuz Omuza
- 13:00 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim
- 14:00 Macera Avcıları Afrika'da
- 15:45 Seversin
- 18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
- 20:00 Maymunlar Cehennemi: Başlangıç
Star TV yayın akışı
- 09:00 Kaderimin Oyunu
- 11:00 Tülin Şahin ile Moda
- 12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
- 14:00 Çilek Kokusu
- 16:45 Güzel Köylü
- 18:45 Star Haber
- 20:00 Çok Güzel Hareketler 2
Fox TV yayın akışı
- 08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
- 11:15 Ekonomi arası
- 11:20 Senden Daha Güzel
- 13:45 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
- 15:30 İyilik
- 16:45 Gizli Saklı
- 19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
- 20:00 Senden Daha Güzel
TRT 1 yayın akışı
- 08:20 Payitaht "Abdülhamid"
- 11:50 Enine Boyuna (Canlı)
- 13:00 Demir Atlı Yörükler
- 13:45 Türk Sineması "Akıllara Seza"
- 15:55 Kara Tahta (Altyazılı)
- 19:00 Ana Haber (Canlı)
- 20:00 Yabancı Sinema "Örümcek Adam Eve Dönüş"
Show TV yayın akışı
- 10:00 Pazar Sürprizi
- 13:00 Bir Şansım Olsa
- 14:30 Şef Kapımda
- 16:00 Milyarder
- 18:45 Hafta Sonu Ana Haber
- 20:00 Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı
- 22:15 Üç Kağıtçı
- 23:45 Bücür
TV8 yayın akışı
- 08:30 Çook Yaşa
- 09:45 Canım Annem
- 10:30 Gazete Magazin
- 13:00 Survivor Panaroma
- 15:00 Annenin Sırrıdır Çocuk
- 17:45 Survivor All Star
- 20:00 Survivor All Star