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- 12 Mart 2022 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
12 Mart 2022 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- Haber Merkezi
- 12.03.2022 - 08:39
TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konularının başında yer alıyor. Medya gündemini yakından takip edenler, 12 Mart 2022 Cumartesi akşamı televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.
Cumartesi gününü ekran başında geçirecek olanlar, arama motorlarında ‘’Bugün televizyonda ne var?’’ sorusunun cevabını arıyor.
12 Mart 2022 Cumartesi günü, kanalların yayın akışında birbirinden iddialı dizi ve programlar yer alıyor. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler var? İşte 12 Mart 2022 Cumartesi ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8, Fox TV yayın akışı...
12 MART 2022 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Kardeşlerim
13:30 Yalnız Kurt
16:00 Destan
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Bir Zamanlar Çukurova
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Mutfağı
14:00 Yargı
16:15 Üç Kız Kardeş
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:30 Camdaki Kız
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:15 İki Aile
09:30 Çizgi Film Kuşağı
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
12:00 Bir Demet Tiyatro
13:45 Delisin
15:30 En Güzel Bölüm
15:45 Söz
18:45 Star Haber
20:00 Kıyamet
22:45 Kıyamet
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Memet Özer ile Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
13:00 Yasak Elma
15:45 Mahkum
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Recep İvedik 5
22:30 Evlilik Hakkında Her Şey
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:48 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:50 Yeşil Deniz
08:35 Tozkoparan İskender (Altyazılı)
11:30 Gönül Dağı (Altyazılı)
14:50 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
18:15 Şehrime Hoş Geldiniz
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Gönül Dağı (Altyazılı)
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
02:00 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
04:45 Şehirden Uzakta (Altyazılı)
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Aziz
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Avcı: Kış Savaşı
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
08:30 Çook Yaşa
09:45 Süper 1 Takım
10:00 Bir Yemek Olsan
10:45 Kırmızı Oda
15:00 Yerli Sinema
17:30 Survivor All Star
20:00 Survivor All Star
00:15 Survivor Ekstra