12 Mart Pazar reyting sonuçları açıklandı! Yargı dizisinde Ilgaz ve Ceylin'in romantik gecesi rekor kırdı 12 Mart 2023 Pazar günü yayınlanan diziler, filmler ve haber bültenleri arasındaki reyting yarışı sona erdi. Peki reyting yarışını kim kazandı? İşte dünün reyting sonuçları…

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor. Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

12 Mart Pazar reyting sonuçları

Total'de birinci sırada Teşkilat, ikinci sırada Yargı, üçüncü sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.

AB'de ise ilk sırada Yargı, ikinci sırada Teşkilat, üçüncü sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.

ABC ilk 10 program listesinde ise birinci sırada Yargı, ikinci sırada Teşkilat, üçüncü sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1- TESKILAT TRT 1

2- YARGI KANAL D

3- GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

4- ATV ANA HABER ATV

5- SURVIVOR TV8

6- EGO FOX

7- GUZEL GUNLER SHOW TV

8- SHOW ANA HABER SHOW TV

9- YARGI (OZET) KANAL D

10- TESKILAT (OZET) TRT 1

AB İLK 10 PROGRAM

1- YARGI KANAL D

2- TESKILAT TRT 1

3- GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

4- EGO FOX

5- YARGI (OZET) KANAL D

6- SURVIVOR TV8

7- GUZEL GUNLER SHOW TV

8- EGO (OZET) FOX

9- ATV ANA HABER ATV

10- COK GUZEL HAREKETLER 2 STAR TV

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1- YARGI KANAL D

2- TESKILAT TRT 1

3- GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

4- EGO FOX

5- SURVIVOR TV8

6- YARGI (OZET) KANAL D

7- GUZEL GUNLER SHOW TV

8- TESKILAT (OZET) TRT 1

9- ATV ANA HABER ATV

10- EGO (OZET) FOX