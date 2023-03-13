12 Mart Pazar reyting sonuçları açıklandı! Yargı dizisinde Ilgaz ve Ceylin'in romantik gecesi rekor kırdı

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor. Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

12 Mart Pazar reyting sonuçları

Total'de birinci sırada Teşkilat, ikinci sırada Yargı, üçüncü sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.

AB'de ise ilk sırada Yargı, ikinci sırada Teşkilat, üçüncü sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.

ABC ilk 10 program listesinde ise birinci sırada Yargı, ikinci sırada Teşkilat, üçüncü sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1- TESKILAT        TRT 1

2- YARGI              KANAL D

3- GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU        FOX

4- ATV ANA HABER          ATV

5- SURVIVOR      TV8

6- EGO  FOX

7- GUZEL GUNLER           SHOW TV

8- SHOW ANA HABER     SHOW TV

9- YARGI (OZET) KANAL D

10- TESKILAT (OZET)        TRT 1

AB İLK 10 PROGRAM

1- YARGI              KANAL D

2- TESKILAT        TRT 1

3- GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU        FOX

4- EGO  FOX

5- YARGI (OZET) KANAL D

6- SURVIVOR      TV8

7- GUZEL GUNLER           SHOW TV

8- EGO (OZET)    FOX

9- ATV ANA HABER          ATV

10- COK GUZEL HAREKETLER 2    STAR TV

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1- YARGI              KANAL D

2- TESKILAT        TRT 1

3- GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU        FOX

4- EGO  FOX

5- SURVIVOR      TV8

6- YARGI (OZET) KANAL D

7- GUZEL GUNLER           SHOW TV

8- TESKILAT (OZET)          TRT 1

9- ATV ANA HABER          ATV

10- EGO (OZET)  FOX