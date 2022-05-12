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- 12 Mayıs 2022 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
12 Mayıs 2022 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- Haber Merkezi
- 12.05.2022 - 08:42
Televizyon yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.
Medya gündemini yakından takip edenler, televizyon kanallarında hangi dizi, film ve yarışma programlarının olduğunu merak ediyor.
Televizyon karşısında vakit geçirmeyi sevenler ve bekledikleri yapımları kaçırmak istemeyen izleyiciler, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.
12 Mayıs 2022 Perşembe TV yayın akışı listesinde sevilen dizilerin yanı sıra Survivor All Star da yeni bölümüyle yer alıyor.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte 12 Mayıs 2022 Perşembe ATV, Kanal D, Star TV, Fox TV, TRT1, Show TV, TV8 yayın akışı…
12 Mayıs 2022 Perşembe TV yayın akışı
ATV yayın akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge anllı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bir Zamanlar Çukurova
00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
Kanal D yayın akışı
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Camdaki Kız
00:15 Üç Kız Kardeş
Star TV yayın akışı
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Güzel Köylü
18:45 Star Haber
20:00 Bizans Oyunları
22:15 Bizans Oyunları
Fox TV yayın akışı
08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Fulya ile Umudun Olsun
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Mahkum
00:00 İyilik
TRT 1 yayın akışı
05:23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:25 Elimi Bırakma
08:45 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
10:00 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)
12:45 Türkiye'nin Mutfağı
15:15 Kasaba Doktoru (Altyazılı)
16:40 Seksenler (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)
00:15 Kara Tahta (Altyazılı)
02:55 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)
Show TV yayın akışı
06:00 Gelin Evi
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:00 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Asla Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Aziz
TV8 yayın akışı
08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 Annenin Sırrıdır Çocuk
14:45 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star
00:15 Survivor Ekstra