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    12 Nisan 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Takip ettikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor. Peki bugün televizyonda hangi diziler var? İşte 12 Nisan 2022 Salı TV yayın akışı…
    • Haber Merkezi
    • 12.04.2022 - 08:36
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    12 Nisan 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    TV yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

    Gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyenler, TV yayın akışlarını kontrol ediyor. Severek izledikleri dizilerin yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.

    Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte 12 Nisan 2022 Salı TV yayın akışı...

    12 Nisan 2022 Salı bugün televizyonda neler var?

    ATV yayın akışı

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
    16:00 Esra Erol’da
    19:00 ATV Ana Haber
    19:20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
    20:10 Destan
    00:30 Jumanji: Vahşi Orman
    02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur Özel
    02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur

    Kanal D yayın akışı

    07:00 Sihirli Annem
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Yaprak Dökümü
    13:00 Gelinim Mutfakta
    16:00 Arda’nın Ramazan Mutfağı
    16:45 Arka Sokaklar
    18:45 Kanal D Ana Haber
    20:00 Üç Kız Kardeş
    00:15 Yargı
    02:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

    Star TV yayın akışı

    07:00 Mesut Yar ile Bugün
    09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
    13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
    16:00 Söz
    18:30 Star Haber
    20:00 Organize İşler
    22:20 Organize İşler

    Fox TV yayın akışı

    08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
    10:45 Ekonomi Arası
    11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
    12:15 Memet Özer ile Mutfakta Ramazan
    13:00 En Hamarat Benim
    16:00 Fulya ile Umudun Olsun
    18: 00 Evlilik Hakkında Her Şey
    19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
    20:30 Evlilik Hakkında Her Şey
    00:00 Yasak Elma
    02:15 Son Yaz
    03:00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

    TRT 1 yayın akışı

    06:03 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    06:05 Elimi Bırakma
    08:25 Mesnevi'den Hikayeler
    08:50 Ramazan Klipleri
    08:55 Kuşlarla Yolculuk
    09:45 Bir İyilik Hikayesi
    10:00 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)
    12:45 Türkiye'nin Mutfağı
    15:15 Bir İyilik Hikayesi
    15:30 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli (Altyazılı)
    17:00 Ana Haber (Canlı)
    17:25 İddiaların Aksine
    17:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
    19:00 Ramazan Sevinci (Canlı)
    20:00 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
    00:15 Kasaba Doktoru (Altyazılı)
    02:40 Ramazan Günlüğü
    03:05 Sahur Bereketi (Canlı)
    05:05 Kur'an-I Kerim Hatm-İ Şerif

    Show TV yayın akışı

    08:00 Bu Sabah
    10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
    12:00 Gelin Evi
    15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
    18:45 Show Ana Haber
    20:00 Baba
    00:15 Üç Kuruş

    TV8 yayın akışı

    08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
    11:15 Survivor All Star
    13:00 Survivor Panorama
    14:45 Canım Annem
    16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
    20:00 Survivor All Star
    00:15 Survivor Ekstra
    02:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan


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