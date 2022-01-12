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- 12 Ocak 2022 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
12 Ocak 2022 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
Çarşamba günü takip ettikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor. Peki bugün televizyonda neler var? İşte 12 Ocak 2022 yayın akışları...
- Haber Merkezi
- 12.01.2022 - 08:56
Hangi kanalda neler var televizyon izleyicileri tarafından sıklıkla araştırılıyor.
İzledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.
12 Ocak 2022 Çarşamba akşamı yayımlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.
Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte bugünkü Atv, Kanal D, Fox TV, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…
BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR?
ATV YAYIN AKIŞI
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
- 16:20 Esra Erol'da
- 19:00 atv Ana Haber
- 20:00 Çakallarla Dans 4
- 22:00 Büyük Felaket
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 06:15 Sihirli Annem
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Asi
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Arka Sokaklar
- 18:45 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Logan: Wolverine
- 22:45 Sadakatsiz
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07:00 Mesut Yar ile Bugün
- 09:45 Kaderimin Oyunu
- 13:00 Serap Peköz ile Gerçepin Peşinde
- 16:00 Söz
- 18.40 Star Haber
- 20:00 Anemizi Saklarken
FOX TV YAYIN AKIŞI
- 08:00 Çalar Saat
- 10:45 Ekonomi Arası
- 11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 13:00 En Hamarat Benim
- 16:45 Fulya ile Umudun Olsun
- 19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
- 20:00 Kanunsuz Topraklar
- 22:30 Hababam Sınıfı Üç Buçuk
TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
- 09:30 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)
- 12:15 Şefin Özel Konuğu (Altyazılı)
- 13:15 Beni Böyle Sev
- 16:30 Seksenler (Altyazılı)
- 19:00 Ana Haber (Canlı)
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 112 Acil Çağrı
- 21:30 Yabancı Sinema "Kaçış Yok" (Altyazılı)
- 23:30 Seneye Bu Zamanlar
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 06:00 Yeni Gelin
- 08:15 Bu Sabah
- 10:15 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
- 12:15 Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18.45 SHOW Ana Haber
- 20:00 Kapıcılar Kralı
- 21:45 Züğürt Ağa
TV8 YAYIN AKIŞI
- 06:30 Oynat Bakalım
- 07:15 8'de Sağlık
- 08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
- 11:15 Masterchef Türkiye
- 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20:00 Masterchef Türkiye