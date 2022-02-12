12 Şubat 2022 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

Televizyonda yayınlanan program, dizi ve filmler anbean takip ediliyor. ''Bugün televizyonda neler var?'' sorusunun cevabı merak ediliyor. İşte 12 Şubat 2022 Cumartesi TV yayın akışı…

TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konularının başında yer alıyor. Medya gündemini yakından takip edenler, 12 Şubat 2022 Cumartesi akşamı televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.

Cumartesi gününü ekran başında geçirecek olanlar, arama motorlarında ‘’Bugün televizyonda ne var?’’ sorusunun cevabını arıyor.

12 Şubat 2022 Cumartesi günü, kanalların yayın akışında birbirinden iddialı dizi ve programlar yer alıyor.

Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler var? İşte 12 Şubat 2022 Cumartesi ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8, Fox TV yayın akışı...

12 ŞUBAT 2022 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Yalnız Kurt

13:00 Yalnız Kurt

16:00 Yalnız Kurt

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 Yalnız Kurt

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Mutfağı

14:00 Yerli Sinema

16:15 Yabancı Sinema

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

00:30 Çok Güzel Hareketler 2

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:30 Pulsar

09:30 Çizgi Film Kuşağı

10:00 Burcu ile Haftasonu

12:00 Bir Demet Tiyatro

13:45 Kaderimin Oyunu

16:45 Söz

18:45 Star Haber

20:00 Yerli Sinema

22:30 Kaderimin Oyunu

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:30 Memet Özer ile Mutfakta

12:15 Kamera Arkası

13:00 Evlilik Hakkında Her Şey

16:00 Yasak Elma

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Kılıbık

21:45 Maske Kimsin Sen?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:15 Türk Sineması "Gülşah"

08:20 Türk Sineması "Bizim Köyün Şarkısı"

10:50 Tozkoparan İskender (Altyazılı)

12:10 Yerli Dizi

15:00 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)

18:15 Şehrime Hoş Geldiniz

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Gönül Dağı (Altyazılı)

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

01:45 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)

04:10 3'Te 3

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Mavi Boncuk

16:00 Oğlum

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Oğlum

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa

09:45 Süper 1 Takım

10:00 Bir Yemek Olsan

10:45 Kırmızı Oda

15:00 Recep İvedik 5

20:00 Survivor All Star

00:15 Survivor Ekstra