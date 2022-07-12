12 Temmuz 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

Kurban Bayramı'nın son günü yayınlanacak olan program, dizi ve filmler belli oldu. İşte 12 Temmuz Salı 2022 TV yayın akışı…

Kurban Bayramı'nın son gününü televizyon karşısında geçirecek olanlar, tv kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.

Binlerce izleyici arama motorlarında ‘’Bugün televizyonda ne var?’’ sorusunun cevabını arıyor.

12 Temmuz akşamı, kanalların yayın akışında birbirinden iddialı dizi ve programlar yer alıyor.

Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler var? İşte 12 Temmuz Salı ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8, Fox TV yayın akışı...

12 Temmuz Salı TV yayın akışı

Atv yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Oskar Çöllerde

11:15 Alvin ve Sincaplar 3: Eğlence Adası

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Çakllarla Dans

16:05 İnanılmaz Örümcek Adam 2

18:40 ATV Ana Haber

20.00 Sevmek Zamanı

Kanal D yayın akışı

08:30 Afilli Aşk

10:00 Yaprak Dökümü

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Magazin D Yaz

14:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

16:15 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

Star TV yayın akışı

09:45 Benim Tatlı Yalanım

12:45 Erkenci Kuş

15:45 Duy Beni

18.40 Star Haber

20:00 Hedefim Sensin

22:30 Duy Beni

Fox TV yayın akışı

08:00 Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

10:50 Sen Çal Kapımı

12:45 Kadının Eseri

13:45 Senden DAha Güzel

16:00 Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber

20:00 Senden Daha Güzel

22:45 İlk Buluşma

TRT 1 yayın akışı

08:55 Tozkoparan

11:40 Bir Aş Hikayesi

12:10 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

15:30 Gönül Dağı (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Balkan Ninnisi (Altyazılı)

Show TV yayın akışı

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:00 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Dizi/Sinema

TV8 yayın akışı