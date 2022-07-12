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- 12 Temmuz 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
12 Temmuz 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
Kurban Bayramı'nın son günü yayınlanacak olan program, dizi ve filmler belli oldu. İşte 12 Temmuz Salı 2022 TV yayın akışı…
- Haber Merkezi
- 12.07.2022 - 08:44
Kurban Bayramı'nın son gününü televizyon karşısında geçirecek olanlar, tv kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.
Binlerce izleyici arama motorlarında ‘’Bugün televizyonda ne var?’’ sorusunun cevabını arıyor.
12 Temmuz akşamı, kanalların yayın akışında birbirinden iddialı dizi ve programlar yer alıyor.
Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler var? İşte 12 Temmuz Salı ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8, Fox TV yayın akışı...
12 Temmuz Salı TV yayın akışı
Atv yayın akışı
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Oskar Çöllerde
- 11:15 Alvin ve Sincaplar 3: Eğlence Adası
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Çakllarla Dans
- 16:05 İnanılmaz Örümcek Adam 2
- 18:40 ATV Ana Haber
- 20.00 Sevmek Zamanı
Kanal D yayın akışı
- 08:30 Afilli Aşk
- 10:00 Yaprak Dökümü
- 12:00 Kanal D Haber Gün Arası
- 13:00 Magazin D Yaz
- 14:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
- 16:15 Aşk-ı Memnu
- 18:30 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Şarkılar Bizi Söyler
Star TV yayın akışı
- 09:45 Benim Tatlı Yalanım
- 12:45 Erkenci Kuş
- 15:45 Duy Beni
- 18.40 Star Haber
- 20:00 Hedefim Sensin
- 22:30 Duy Beni
Fox TV yayın akışı
- 08:00 Çalar Saat
- 10:45 Ekonomi Arası
- 10:50 Sen Çal Kapımı
- 12:45 Kadının Eseri
- 13:45 Senden DAha Güzel
- 16:00 Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya
- 19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber
- 20:00 Senden Daha Güzel
- 22:45 İlk Buluşma
TRT 1 yayın akışı
- 08:55 Tozkoparan
- 11:40 Bir Aş Hikayesi
- 12:10 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
- 15:30 Gönül Dağı (Altyazılı)
- 19:00 Ana Haber (Canlı)
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Balkan Ninnisi (Altyazılı)
Show TV yayın akışı
- 08:00 Bu Sabah
- 10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 12:00 Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18.45 SHOW Ana Haber
- 20:00 Dizi/Sinema
TV8 yayın akışı
- 07:15 8'de Sağlık
- 08:30 Masterchef Türkiye
- 14:15 Canım Annem
- 17:15 Sinema
- 20:00 Masterchef Türkiye