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    12 Temmuz Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    TV yayın akışları anbean takip ediliyor. Takip ettikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor. Peki, 12 Temmuz 2021 Pazartesi televizyonda ne var?
    • Haber Merkezi
    • 12.07.2021 - 08:42
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    12 Temmuz Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında TV yayın akışları yer alıyor.

    Gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyenler, bu yayın akışlarına göz gezdiriyor. Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, ''Bugün televizyonda neler var?'' sorusuna yanıt arıyor.

    12 Temmuz 2021 Pazartesi akşamı yayımlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

    Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayımlanacak? İşte, 12 Temmuz 2021 Pazartesi TV yayın akışı...

    12 TEMMUZ 2021 PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI

    ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Kardeşlerim
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Maraşlı
    16:20 Bir Zamanlar Çukurova
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Kalp Yarası 
    00:20 Mavi Korku 2

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Sihirli Annem
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Yaprak Dökümü
    13:00 Magazin D Yaz
    14:00 Yalan Dünya
    16:15 Aşk-ı Memnu
    18:45 Kanal D Ana Haber
    20:00 Aşkın Tarifi
    23:45 Mars’ta Kıyamet

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Medcezir
    09:15 Yüksek Sosyete
    10:30 Erkenci Kuş
    13:15 Aramızda Kalsın
    16:20 Güzel Köylü
    18:30 Star Haber
    20:00 Dedemin Fişi
    22:30 Yerli Dizi (Tekrar)

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:00 Çalar Saat
    11:00 Şef Akademi Doğada
    14:00 Aşk Mantık İntikam
    16:30 Fulya ile Umudun Olsun
    19:00 FOX Ana Haber
    20:00 Aşk Mantık İntikam
    22:30 Oluversin Gari

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    06:08 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    06:10 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
    07:20 Vuslat
    11:00 Tozkoparan
    12:35 Gönül Dağı (Altyazılı)
    15:45 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
    19:00 Ana Haber (Canlı)
    19:55 Doğrusu Ne?
    20:00 Seksenler (Altyazılı)
    22:45 Türk Sineması "Dilsiz"
    00:45 3'Te 3
    02:05 Yıldızların Yolu
    02:55 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Kalp Atışı
    10:00 Bir Şansım Olsa
    11:30 Yeni Gelin
    14:30 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
    18.45 SHOW Ana Haber
    20:00 Kahraman Babam
    00:15 Yolcu

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:30 Oynat Bakalım
    07:15 8'de Sağlık
    08:30 Oynat Bakalım
    09:30 Masterchef Türkiye
    15:00 Paylaş Benimle
    17:15 Masterchef Türkiye
    20:00 Masterchef Türkiye
    00:15 Dizi

    KANAL 7 YAYIN AKIŞI

    06:30 Kanal 7'de Sabah
    08:00 Her Şey Oğlum İçin
    09:45 Yemin
    10:50 Nermin'in Enfes Mutfağı
    12:30 Aşk Bir Rüya
    14:30 Mutfağım Şahane
    15:30 Masum
    18:00 Kanal 7 Haber Saati
    19:00 Baş Tacım
    21:30 Diriliş Ertuğrul
    00:20 Gül’ün Çilesi
    02:00 Sev Yeter

    12 Temmuz Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var? #1

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