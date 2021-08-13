13 Ağustos 2021 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

İzledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarına göz atıyor. Peki 13 Ağustos 2021 Cuma yani bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte yayın akışları...

TV yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

Gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyenler, TV yayın akışlarını kontrol ediyor. Yaz dizilerinin yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyor.

Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte, 13 Ağustos 2021 Cuma TV yayın akışı...

13 AĞUSTOS 2021 TV YAYIN AKIŞI

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kardeşlerim

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Seni Seven Ölsün

16:15 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Baş Belası

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Güneşin Kızları

13:00 Magazin D Yaz

14:00 Küçük Ağa

16:00 Ece Üner ile Susma

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı

23:15 Operasyon 41

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Medcezir

09:20 Yüksek Sosyete

10:30 Erkenci Kuş

13:30 Aramızda Kalsın

16.45 Star Market

18.40 Star Haber

20:00 Dedemin Fişi

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

11:00 Şef Akademi Doğada

13:45 Aşk Mantık İntikam

16:30 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Aşk Mantık İntikam

TRT 1 YAYIN AKIŞI

07:10 Kalk Gidelim

10:55 Tozkoparan İskender (Altyazılı)

12:45 Gönül Dağı (Altyazılı)

16:10 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Türk Sineması 'Kral Şakir: Korsanlar Diyarı'

21:55 Yabancı Sinema 'Gizemli Adaya Yolculuk (Altyazılı)

23:50 Seneye Bu Zamanlar

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07.15 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:30 Masterchef Türkiye

13:30 Paylaş Benimle

20:00 Masterchef Türkiye

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Kalp Atışı

08:00 Bu Sabah

11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

13:00 Bir Şansım Olsa

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

KANAL 7 YAYIN AKIŞI

06:30 Kanal 7'de Sabah

07:45 Bostancı Baba

09:20 Seren Aslan'la Her Gün

10:50 Nermin'in Enfes Mutfağı

12:30 Elimi Bırakma

14:30 Mutfağım Şahane

15:30 Can Yoldaşım

18:00 Kanal 7 Haber Saati

19:00 Baş Tacım

21:30 Diriliş Ertuğrul