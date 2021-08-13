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    13 Ağustos 2021 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    İzledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarına göz atıyor. Peki 13 Ağustos 2021 Cuma yani bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte yayın akışları...
    • Haber Merkezi
    • 13.08.2021 - 09:18
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    13 Ağustos 2021 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    TV yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

    Gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyenler, TV yayın akışlarını kontrol ediyor. Yaz dizilerinin yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyor.

    Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte, 13 Ağustos 2021 Cuma TV yayın akışı...

    13 AĞUSTOS 2021 TV YAYIN AKIŞI

    ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Kardeşlerim
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Seni Seven Ölsün
    16:15 Kardeşlerim
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Baş Belası

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Sihirli Annem
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Güneşin Kızları
    13:00 Magazin D Yaz
    14:00 Küçük Ağa
    16:00 Ece Üner ile Susma
    18:45 Kanal D Ana Haber
    20:00 Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı
    23:15 Operasyon 41

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Medcezir
    09:20 Yüksek Sosyete
    10:30 Erkenci Kuş
    13:30 Aramızda Kalsın
    16.45 Star Market
    18.40 Star Haber
    20:00 Dedemin Fişi

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:00 Çalar Saat
    11:00 Şef Akademi Doğada
    13:45 Aşk Mantık İntikam
    16:30 Fulya ile Umudun Olsun
    19:00 FOX Ana Haber
    20:00 Aşk Mantık İntikam

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    07:10 Kalk Gidelim
    10:55 Tozkoparan İskender (Altyazılı)
    12:45 Gönül Dağı (Altyazılı)
    16:10 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
    19:00 Ana Haber (Canlı)
    19:55 Doğrusu Ne?
    20:00 Türk Sineması 'Kral Şakir: Korsanlar Diyarı'
    21:55 Yabancı Sinema 'Gizemli Adaya Yolculuk (Altyazılı)
    23:50 Seneye Bu Zamanlar

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:30 Oynat Bakalım
    07.15 8'de Sağlık
    08:30 Oynat Bakalım
    09:30 Masterchef Türkiye
    13:30 Paylaş Benimle
    20:00 Masterchef Türkiye

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Kalp Atışı
    08:00 Bu Sabah
    11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
    13:00 Bir Şansım Olsa
    15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
    18.45 SHOW Ana Haber
    20:00 Güldür Güldür Show

    KANAL 7 YAYIN AKIŞI

    06:30 Kanal 7'de Sabah
    07:45 Bostancı Baba
    09:20 Seren Aslan'la Her Gün
    10:50 Nermin'in Enfes Mutfağı
    12:30 Elimi Bırakma
    14:30 Mutfağım Şahane
    15:30 Can Yoldaşım
    18:00 Kanal 7 Haber Saati
    19:00 Baş Tacım
    21:30 Diriliş Ertuğrul

    13 Ağustos 2021 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var? #1

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