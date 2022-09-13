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    13 Eylül 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Salı akşamını televizyon karşısında çıkartacak olanlar, kanallara göz gezdiriyor. Peki bugün TV'de neler, hangi diziler ve programlar var? İşte 13 Eylül TV yayın akışları...
    • 13.09.2022 - 10:11
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    13 Eylül 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Salı gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyen vatandaşlar, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor.

    Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, "Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor.

    13 Eylül 2022 Salı akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve yarışma programları izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

    Sezon finali ve final yapan yapımların yerini dolduran dizi ve programlar da yakından takip ediliyor.

    ATV Yayın Akışı

    08:00 Kahvaltı Haberleri

    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

    13:00 ATV Gün Ortası

    14:00 Mutfak Bahane

    16:00 Esra Erol'da

    19:00 ATV Ana Haber

    20.00 Bir Küçük Gün Işığı

    KANAL D

    09:00 Neler Oluyor Hayatta

    11:00 Yaprak Dökümü

    13:00 Gelinim Mutfakta

    16:00 Arka Sokaklar

    18:30 Kanal D Ana Haber

    20:00 Üç Kız Kardeş

    STAR TV

    07:00 Mesut Yar ile Bugün

    09:00 Halit Yerebakan ile Doktor Geldi

    10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

    13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

    16:00 Kiralık Aşk

    18.40 Star Haber

    20:00 Buz Devri 5

    FOX TV

    08:00 Çalar Saat

    10:45 Ekonomi Arası

    10:50 Çağla ile Yeni Bir Gün

    13:00 En Hamarat Benim

    16:00 Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya

    19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

    20:00 Kurusrsuz Kiracı

    TRT 1

    06:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

    06:15 Yedi Numara

    08:30 Benim Adım Melek (Altyazılı)

    12:00 Anadolu'da Yaşam (Altyazılı)

    13:00 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

    16:25 Yeşil Deniz

    19:00 Ana Haber (Canlı)

    19:55 İddiaların Aksine

    20:00 Balkan Ninnisi (Altyazılı)

    TV8

    07:15 8'de Sağlık

    08:30 Masterchef Türkiye

    12:45 Canım Annem

    13:45 Doya Doya Moda

    16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

    20:00 Masterchef Türkiye

    Show TV

    10:30 Şef Kapımda

    12:15 Gelin Evi

    15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

    18.45 SHOW Ana Haber

    20:00 Güldür Güldür Show


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