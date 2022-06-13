13 Haziran 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

İzledikleri dizi ve programların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarına göz atıyor. Peki bugün televizyonda neler var? İşte 13 Haziran 2022 Pazartesi TV yayın akışı...

Televizyon yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konuların başında geliyor.

Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, ‘’Bugün televizyonda ne var?’’ sorusuna yanıt arıyor.

13 Haziran 2022 Pazartesi akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte 13 Haziran 2022 Pazartesi TV yayın akışı...

13 Haziran 2022 Pazartesi TV yayın akışı

Atv yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da – Özel

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Hakim-FİNAL

00:20 Yalnız Kurt

Kanal D yayın akışı

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Yerli Sinema

Star TV yayın akışı

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16.00 Güzel Köylü

18.30 Star Haber

20:00 Anonim

Fox TV yayın akışı

08:00 Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:45 Gizli Saklı

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Yasak Elma-Sezon finali

23:45 Senden Daha Güzel

TRT 1 yayın akışı

08:45 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

10:00 Alişan İle Gülümse Hayata

12:45 Türkiye’nin Mutfağı

15:15 Gönül Dağı

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Yabancı Sinema “Meg: Derinlerdeki Dehşet”

Show TV yayın akışı

08:15 Bu Sabah

10:30 Şef Kapımda

12:00 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Apex: Ölüm Adası

21:45 Ip Man 4: Final

TV8 yayın akışı

07:15 8’de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa / Canlı

11:15 Survivor All Star

13:00 Survivor Panorama / Canlı

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star





