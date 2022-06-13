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- 13 Haziran 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
13 Haziran 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
İzledikleri dizi ve programların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarına göz atıyor. Peki bugün televizyonda neler var? İşte 13 Haziran 2022 Pazartesi TV yayın akışı...
- Haber Merkezi
- 13.06.2022 - 09:02
Televizyon yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konuların başında geliyor.
Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, ‘’Bugün televizyonda ne var?’’ sorusuna yanıt arıyor.
13 Haziran 2022 Pazartesi akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte 13 Haziran 2022 Pazartesi TV yayın akışı...
13 Haziran 2022 Pazartesi TV yayın akışı
Atv yayın akışı
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
- 16:00 Esra Erol’da – Özel
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Hakim-FİNAL
- 00:20 Yalnız Kurt
Kanal D yayın akışı
- 07:00 Küçük Ağa
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Yaprak Dökümü
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Aşk-ı Memnu
- 18:45 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Yerli Sinema
Star TV yayın akışı
- 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
- 16.00 Güzel Köylü
- 18.30 Star Haber
- 20:00 Anonim
Fox TV yayın akışı
- 08:00 Çalar Saat
- 10:45 Ekonomi Arası
- 11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 13:00 En Hamarat Benim
- 16:45 Gizli Saklı
- 19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
- 20:00 Yasak Elma-Sezon finali
- 23:45 Senden Daha Güzel
TRT 1 yayın akışı
- 08:45 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
- 10:00 Alişan İle Gülümse Hayata
- 12:45 Türkiye’nin Mutfağı
- 15:15 Gönül Dağı
- 19:00 Ana Haber
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Yabancı Sinema “Meg: Derinlerdeki Dehşet”
Show TV yayın akışı
- 08:15 Bu Sabah
- 10:30 Şef Kapımda
- 12:00 Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
- 18.45 SHOW Ana Haber
- 20:00 Apex: Ölüm Adası
- 21:45 Ip Man 4: Final
TV8 yayın akışı
- 07:15 8’de Sağlık
- 08:30 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa / Canlı
- 11:15 Survivor All Star
- 13:00 Survivor Panorama / Canlı
- 15:00 Canım Annem
- 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 20:00 Survivor All Star