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    13 Kasım 2021 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Televizyon keyfi yapmak isteyenler bugün ekranlarda hangi dizi ve yapımlar yayınlanacak merak ediyor. Peki bugün televizyonda neler var? İşte 13 Kasım 2021 Cumartesi TV yayın akışı…
    • Haber Merkezi
    • 13.11.2021 - 09:07
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    13 Kasım 2021 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında TV yayın akışları yer alıyor.

    Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.

    13 Kasım akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

    Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayımlanacak? İşte 13 Kasım 2021 Perşembe TV yayın akışı...

    BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR?

    ATV YAYIN AKIŞI

    07:30 atv'de Hafta Sonu

    10:00 Bir Zamanlar Çukurova

    13:20 Örümcek Adam

    15:40 Kuruluş Osman

    19:00 ATV Ana Haber

    20:00 Kardeşlerim

     

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    06:30 Sihirli Annem

    08:30 Konuştukça

    09:45 Magazin D Cumartesi

    13:00 Arda'nın Mutfağı

    14:00 Sadakatsiz

    16:15 Yargı

    18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

    20:00 Şarkılar Bizi Söyler

     

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    09:30 Çizgi Film Kuşağı

    10:00 Yerli dizi/sinema tekrar

    12:00 Bir Demet Tiyatro

    13:30 Yerli Dizi

    15:30 Yerli Dizi

    18:45 Star Haber

    20:00 Kocan Kadar Konuş: Diriliş

    22:20 Benim Hayatım

     

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

    11:15 Elkızı

    14:30 Aşk Mantık İntikam

    16:45 Misafir

    19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

    20:00 Elkızı

    23:45 Elbet Bir Gün

     

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    08:45 Gönül Dağı (Altyazılı)

    12:00 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

    15:40 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)

    19:00 Ana Haber (Canlı)

    20:00 2022 Dünya Kupası Eleme Maçı "Türkiye-Cebelitarık" (Canlı)

    22:00 Alparslan: Büyük Selçuklu (Altyazılı) (Canlı)

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Yeni Gelin

    08:30 Tarım Bizim Geleceğimiz

    10:00 Cumartesi Sürprizi

    13:00 Bir Şansım Olsa

    14:30 Aziz

    18:45 Hafta Sonu Ana Haber

    20:00 Güldür Güldür Show

    23:45 Aziz

    TV8 YAYIN AKIŞI

    08:30 Çook Yaşa

    09.45 Hayalimdeki Değişim

    10.30 Süper 1 Takım

    10:45 Masterchef Türkiye

    15:00 Kırmızı Oda

    18:15 Recep İvedik 6

    20:00 O Ses Türkiye

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