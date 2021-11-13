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- 13 Kasım 2021 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
13 Kasım 2021 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- Haber Merkezi
- 13.11.2021 - 09:07
Gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında TV yayın akışları yer alıyor.
Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.
13 Kasım akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayımlanacak? İşte 13 Kasım 2021 Perşembe TV yayın akışı...
BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR?
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Bir Zamanlar Çukurova
13:20 Örümcek Adam
15:40 Kuruluş Osman
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:30 Sihirli Annem
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Sadakatsiz
16:15 Yargı
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
STAR TV YAYIN AKIŞI
09:30 Çizgi Film Kuşağı
10:00 Yerli dizi/sinema tekrar
12:00 Bir Demet Tiyatro
13:30 Yerli Dizi
15:30 Yerli Dizi
18:45 Star Haber
20:00 Kocan Kadar Konuş: Diriliş
22:20 Benim Hayatım
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Elkızı
14:30 Aşk Mantık İntikam
16:45 Misafir
19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Elkızı
23:45 Elbet Bir Gün
TRT 1 YAYIN AKIŞI
08:45 Gönül Dağı (Altyazılı)
12:00 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
15:40 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 2022 Dünya Kupası Eleme Maçı "Türkiye-Cebelitarık" (Canlı)
22:00 Alparslan: Büyük Selçuklu (Altyazılı) (Canlı)
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
08:30 Tarım Bizim Geleceğimiz
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Aziz
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Aziz
TV8 YAYIN AKIŞI
08:30 Çook Yaşa
09.45 Hayalimdeki Değişim
10.30 Süper 1 Takım
10:45 Masterchef Türkiye
15:00 Kırmızı Oda
18:15 Recep İvedik 6
20:00 O Ses Türkiye