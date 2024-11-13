13 Kasım 2024 TV yayın akışları: Bugün televizyonda yayınlanacak...

Yağmur Dinç

Televizyon ekranlarında hafta ortası...

Kanallar arasında gezinenler, bugün yayınlanacak olan yapımlara arama motorları üzerinden yanıt arıyor.

Bu kapsamda, "Bugün TV'de neler var" sorusu, 13 Kasım 2024 için gündemde yer alıyor.

ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, NOW TV, Kanal D için günlük yayın akışı açıklandı.

Peki, bugün hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte saat saat yayın akışları...

ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman





Kanal D

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Uzak Şehir

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Çok Aşk

Star TV

07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Söz

19:00 Star Haber

20:00 Sahipsizler

NOW TV

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet...





TRT 1

08:45 Kod Adı Kırlangıç

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:30 Masumlar Apartmanı

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Sen Türkülerini Söyle

Show TV

08:45 Kod Adı Kırlangıç

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:30 Masumlar Apartmanı

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Sen Türkülerini Söyle

TV8

07:15 Ebru ile 8’de Sağlık

08:30 Aramızda Kalmasın

11:00 MasterChef Türkiye

12:45 İlkay Buharalı'yla Gerçekler

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm