13 Mart 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

13 Mart 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

Takip ettikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor. Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 13 Mart 2022 Pazar TV yayın akışı…

Başta İstanbul olmak üzere yurdun büyük bir bölgesi, kara teslim...

Milyonlar, pazar günün evde geçiriyor.

TV yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

Gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyenler, bu yayın akışlarına göz gezdiriyor. Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.

13 Mart 2022 Pazar akşamı yayımlanacak olan dizi, film ve yarışma programları izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 13 Mart 2022 Pazar TV yayın akışı...

13 MART 2022 PAZAR BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:15 Dizi TV

12:05 Bir Zamanlar Çukurova

15:30 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Adı Sevgi

KANAL D YAYIN AKIŞI

08:45 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim

09:45 Üç Kız Kardeş

12:00 Arda ile Omuz Omuza

13:00 Balçiçek ile Sohbete Geldik

14:00 Sadakatsiz

16:00 Camdaki Kız

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yargı

STAR TV YAYIN AKIŞI

09:00 Bir Demet Tiyatro

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 En Güzel Bölüm

14:15 Kaderimin Oyunu

18:45 Star Haber

20:00 İbo Show

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi arası

11:20 Kadının Eseri

12:45 Aşk Mantık İntikam

14:00 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

15:30 Aşk Mantık İntikam

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Osman Pazarlama

23:00 Yasak Elma

TRT 1 YAYIN AKIŞI

08:25 Payitaht "Abdülhamid"

11:50 Enine Boyuna (Canlı)

13:00 Kameralı Adam

13:35 Alparslan: Büyük Selçuklu (Altyazılı)

17:00 Tozkoparan İskender (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Teşkilat (Altyazılı)

SHOW TV YAYIN AKIŞI

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Oğlum

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor

21:45 Köyden İndim Şehire

23:30 Aziz

TV8 YAYIN AKIŞI