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- 13 Mart 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
13 Mart 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
Takip ettikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor. Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 13 Mart 2022 Pazar TV yayın akışı…
- Haber Merkezi
- 13.03.2022 - 08:59
Başta İstanbul olmak üzere yurdun büyük bir bölgesi, kara teslim...
Milyonlar, pazar günün evde geçiriyor.
TV yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.
Gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyenler, bu yayın akışlarına göz gezdiriyor. Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.
13 Mart 2022 Pazar akşamı yayımlanacak olan dizi, film ve yarışma programları izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.
Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 13 Mart 2022 Pazar TV yayın akışı...
13 MART 2022 PAZAR BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?
ATV YAYIN AKIŞI
- 07:30 atv'de Hafta Sonu
- 10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
- 11:15 Dizi TV
- 12:05 Bir Zamanlar Çukurova
- 15:30 Kardeşlerim
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Adı Sevgi
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 08:45 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim
- 09:45 Üç Kız Kardeş
- 12:00 Arda ile Omuz Omuza
- 13:00 Balçiçek ile Sohbete Geldik
- 14:00 Sadakatsiz
- 16:00 Camdaki Kız
- 18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
- 20:00 Yargı
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 09:00 Bir Demet Tiyatro
- 11:00 Tülin Şahin ile Moda
- 12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
- 14:00 En Güzel Bölüm
- 14:15 Kaderimin Oyunu
- 18:45 Star Haber
- 20:00 İbo Show
FOX TV YAYIN AKIŞI
- 08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
- 11:15 Ekonomi arası
- 11:20 Kadının Eseri
- 12:45 Aşk Mantık İntikam
- 14:00 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
- 15:30 Aşk Mantık İntikam
- 19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
- 20:00 Osman Pazarlama
- 23:00 Yasak Elma
TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 08:25 Payitaht "Abdülhamid"
- 11:50 Enine Boyuna (Canlı)
- 13:00 Kameralı Adam
- 13:35 Alparslan: Büyük Selçuklu (Altyazılı)
- 17:00 Tozkoparan İskender (Altyazılı)
- 19:00 Ana Haber (Canlı)
- 20:00 Teşkilat (Altyazılı)
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 10:00 Pazar Sürprizi
- 13:00 Bir Şansım Olsa
- 14:30 Oğlum
- 18:45 Hafta Sonu Ana Haber
- 20:00 Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor
- 21:45 Köyden İndim Şehire
- 23:30 Aziz
TV8 YAYIN AKIŞI
- 08:30 Çook Yaşa
- 09:45 10 Yaş Genç
- 10:30 Gazete Magazin
- 12:15 Survivor All Star
- 13:30 Survivor Panaroma
- 15:00 Kırmızı Oda
- 20:00 Survivor