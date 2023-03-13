13 Mart 2023 Pazartesi TV yayın akışı! Bugün televizyonda neler var? Televizyon dünyasında yeni bir hafta başlıyor. Birbirinden farklı yapımlar gün boyunca ekranda olacak. Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 13 Mart 2023 Pazartesi TV yayın akışı...

Reyting yarışında yeni bir hafta daha başladı. Televizyon izleyicileri, her gün ekranlarda farklı bir macerayla karşılaşıyor. Hangi kanalda ne var sorusu kumandayı eline alan izleyiciler tarafından araştırılıyor. Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor. Peki, bugün televizyonda hangi dizi ve filmler var? İşte 13 Mart 2023 Pazartesi TV yayın akışı... ATV yayın akışı 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Müge Anlı ile Tatlı ve Sert 13:00 ATV Gün Ortası 14:00 Mutfak Bahane 16:00 Esra Erol’da 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Bir Küçük Gün Işığı Kanal D yayın akışı 07:00 Asi

09:00 Neler Oluyor Hayatta 11:00 Hayat Şarkısı 13:00 Gelinim Mutfakta 16:00 Aşk ve Umut / Yeni Bölüm 17:00 Hicran / Yeni Bölüm 18:40 Kanal D Ana Haber 20:00 Veda Mektubu Star TV yayın akışı 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan 13:00 Erkenci Kuş 16.00 Star Market 18.40 Star Haber 20:00 Eyvah Eyvah Fox TV yayın akışı 07:45 İlker Karagöz ile Çalar Saat 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün 12:45 En Hamarat Benim 15:45 Adım Farah 18:00 Yalnız Kalpler 19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber 20:00 Yasak Elma TRT 1 yayın akışı 08:45 Bu Toprağın Sesi 10:30 Alişan ile Hayata Gülümse 13:15 Adını Sen Koy 14:20 Seksenler 16:50 Yunus Emre 19:00 Ana Haber 19:55 İddiaların Aksine 20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu Show TV yayın akışı 08:30 Bu Sabah 11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk 15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 18.45 SHOW Ana Haber 20:00 Güldür Güldür Show TV8 yayın akışı 08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa 11:15 Survivor 2023 12:15 Survivor Panorama / Canlı 15:00 Canım Annem / Yeni Bölüm 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm 20:00 Survivor 2023 / Yeni Bölüm 00:15 Survivor Ekstra/ Canlı