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    13 Nisan Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Televizyon ekranlarında bugün birbirinden iddialı yapımlar yer alacak. Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 13 Nisan 2022 Çarşamba TV yayın akışı…
    • Haber Merkezi
    • 13.04.2022 - 09:10
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    13 Nisan Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    TV yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

    Çarşamba akşamı yayımlanacak olan dizi, film ve yarışma programları izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

    Çarşamba günleri Oğlum, Sadakatsiz, Survivor All Star, Kuruluş Osman, Son Nefesime Kadar yapımları ekranda oluyor.

    Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 13 Nisan 2022 Çarşamba TV yayın akışı...

    13 Nisan Çarşamba televizyonda neler var?

    Atv yayın akışı

    08:00 Kahvaltı Haberleri

    10:00 Müge anlı ile Tatlı Sert

    13:00 atv Gün Ortası

    16:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

    16:20 Esra Erol’da

    19:00 ATV Ana Haber

    19:20 Nihat Hatipoğlu ile İftar

    20:10 Kuruluş Osman

    Kanal D yayın akışı

    09:00 Neler Oluyor Hayatta?

    11:00 Yaprak Dökümü

    13:00 Gelinim Mutfakta

    16:00 Arda'ın Ramazan Mutfağı

    16:45 Arka Sokaklar

    18:45 Kanal D Haber

    20:00 Sadakatsiz

    Star TV yayın akışı

    07:00 Mesut Yar ile Bugün

    09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

    13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

    16:00 Pelin'in Mutfağı

    18:30 Star Haber

    20:00 İBO SHOW

    Fox TV yayın akışı

    08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

    10:45 Ekonomi Arası

    11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

    12:15 Mehmet Özer ile Mutfakta Ramazan

    13:00 En Hamarat Benim

    16:45 Fulya ile Umudum Olsun

    19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

    20:30 Eski Köye Yeni Adet

    Trt1 yayın akışı

    08:15 Dr.Yerebakan ile Hayatın Ritmi

    10:15 Alişan ile Gülümse Hayata

    15:15 Bir İyilik Hikayesi

    15:30 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli

    17:00 Ana Haber

    17:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

    19:00 Ramazan Sevinci

    20:00 Kara Tahta

    Show TV yayın akışı

    08:00 Bu Sabah

    10:15 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

    12:15 Gelin Evi

    15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

    18:45 Show Ana Haber

    20:00 Oğlum

    Tv8 yayın akışı

    07:15 8’de Sağlık

    08:30 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa

    11:15 Survivor All Star

    13:00 Survivor Panaroma

    14:45 Canım Annem

    16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

    20:00 Annenin Sırrıdır Çocuk

     


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