13 Nisan Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

13 Nisan Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

Televizyon ekranlarında bugün birbirinden iddialı yapımlar yer alacak. Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 13 Nisan 2022 Çarşamba TV yayın akışı…

TV yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

Çarşamba akşamı yayımlanacak olan dizi, film ve yarışma programları izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

Çarşamba günleri Oğlum, Sadakatsiz, Survivor All Star, Kuruluş Osman, Son Nefesime Kadar yapımları ekranda oluyor.

Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 13 Nisan 2022 Çarşamba TV yayın akışı...

13 Nisan Çarşamba televizyonda neler var?

Atv yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

16:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

19:20 Nihat Hatipoğlu ile İftar

20:10 Kuruluş Osman

Kanal D yayın akışı

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arda'ın Ramazan Mutfağı

16:45 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Haber

20:00 Sadakatsiz

Star TV yayın akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Pelin'in Mutfağı

18:30 Star Haber

20:00 İBO SHOW

Fox TV yayın akışı

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:15 Mehmet Özer ile Mutfakta Ramazan

13:00 En Hamarat Benim

16:45 Fulya ile Umudum Olsun

19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

20:30 Eski Köye Yeni Adet

Trt1 yayın akışı

08:15 Dr.Yerebakan ile Hayatın Ritmi

10:15 Alişan ile Gülümse Hayata

15:15 Bir İyilik Hikayesi

15:30 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli

17:00 Ana Haber

17:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

19:00 Ramazan Sevinci

20:00 Kara Tahta

Show TV yayın akışı

08:00 Bu Sabah

10:15 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Oğlum

Tv8 yayın akışı

07:15 8’de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa

11:15 Survivor All Star

13:00 Survivor Panaroma

14:45 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Annenin Sırrıdır Çocuk