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- 13 Nisan Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
13 Nisan Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- Haber Merkezi
- 13.04.2022 - 09:10
TV yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.
Çarşamba akşamı yayımlanacak olan dizi, film ve yarışma programları izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.
Çarşamba günleri Oğlum, Sadakatsiz, Survivor All Star, Kuruluş Osman, Son Nefesime Kadar yapımları ekranda oluyor.
Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 13 Nisan 2022 Çarşamba TV yayın akışı...
13 Nisan Çarşamba televizyonda neler var?
Atv yayın akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
16:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
19:20 Nihat Hatipoğlu ile İftar
20:10 Kuruluş Osman
Kanal D yayın akışı
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arda'ın Ramazan Mutfağı
16:45 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Haber
20:00 Sadakatsiz
Star TV yayın akışı
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Pelin'in Mutfağı
18:30 Star Haber
20:00 İBO SHOW
Fox TV yayın akışı
08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:15 Mehmet Özer ile Mutfakta Ramazan
13:00 En Hamarat Benim
16:45 Fulya ile Umudum Olsun
19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber
20:30 Eski Köye Yeni Adet
Trt1 yayın akışı
08:15 Dr.Yerebakan ile Hayatın Ritmi
10:15 Alişan ile Gülümse Hayata
15:15 Bir İyilik Hikayesi
15:30 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli
17:00 Ana Haber
17:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
19:00 Ramazan Sevinci
20:00 Kara Tahta
Show TV yayın akışı
08:00 Bu Sabah
10:15 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Oğlum
Tv8 yayın akışı
07:15 8’de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa
11:15 Survivor All Star
13:00 Survivor Panaroma
14:45 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Annenin Sırrıdır Çocuk