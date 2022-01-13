13 Ocak MasterChef ilk final turunu kim kazanacak: Eren mi, Hasan mı?

13 Ocak MasterChef ilk final turunu kim kazanacak: Eren mi, Hasan mı?

MasterChef’in finalistleri Hasan ve Eren, 13 Ocak Perşembe bölümünde büyük finalin ilk turunda karşı karşıya gelecek. Peki final turunun ilk kazananı kim olacak: Eren mi, Hasan mı? İşte yaşananlar...

MasterChef Türkiye 2021’de iki günlük final maratonu bu akşam başlıyor.

MasterChef’te bu sezon binlerce yarışmacı arasında seçilen ve aylarca mücadele sonunda finale kalan Eren ve Hasan oldu.

13 Ocak 2022 Perşembe tarihli MasterChef’in 157. bölümünde kıyasıya bir mücadele yaşanacak. İki yarışmacı, şeflerin istediği yemekleri en iyi şekilde yapmaya çalışacak.

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna Şeflerin vereceği puanlar günün kazananını belirleyecek.

Peki, bu akşam MasterChef’te kazanan kim olacak? Eren mi, Hasan mı kazanacak? İşte 13 Ocak MasterChef'te yaşananlar...

MASTERCHEF’TE ŞAMPİYONLUK YARIŞI

MasterChef Türkiye’de büyük final maratonu bu akşam başlıyor. İki gün sürecek maratonun ilk ayağında yarışmacılar, şeflerin söylediği şekilde hayatlarını değiştiren yemekleri yapacak.

Her oyun sonunda yapılan yemekler, şefler tarafından on üzerinden verilen puanlar ile değerlendirilecek.

14 Ocak Cuma akşamı ise MasterChef Türkiye 2021 finali canlı yayını ekrana gelecek. İki günde yapılacak oyunlarda en yüksek puanı toplayan yarışmacı, MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu olacak.