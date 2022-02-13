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- 13 Şubat 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
13 Şubat 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
Pazar gününü tv karşısında geçirecek olanlar hangi kanalda ne var göz atıyor. Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 13 Şubat 2022 Pazar günü tv yayın akışları...
- Haber Merkezi
- 13.02.2022 - 09:36
TV yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.
Gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyenler, bu yayın akışlarına göz gezdiriyor. Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.
13 Şubat 2022 Pazar akşamı yayımlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.
Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 13 Şubat 2022 Pazar TV yayın akışı..
13 ŞUBAT 2021 PAZAR BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?
ATV YAYIN AKIŞI
- 07:30 atv'de Hafta Sonu
- 10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
- 11:15 Dizi TV
- 12:05 Yalnız Kurt
- 16:00 Kardeşlerim
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Kim Milyoner Olmak İster
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 07:30 Konuştuktça
- 08:45 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim
- 09:45 Magazin D Pazar
- 13:00 Arda ile Omuz Omuza
- 14:00 Yerli dizi
- 16:15 Sinema
- 18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
- 20:00 Yargı
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 09:15 Bir Demet Tiyatro
- 11:00 Tülin Şahin ile Moda
- 12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
- 15:45 Kaderimin Oyunu
- 18:45 Star Haber
- 20:00 İbo Show
FOX TV YAYIN AKIŞI
- 08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
- 11:15 Ekonomi arası
- 11:30 Aşk Mantık İntikam
- 14:00 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
- 15:30 Mahkum
- 19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
- 20:00 Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü
- 22:30 Yasak Elma
TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 07:50 Payitaht "Abdülhamid"
- 11:50 Enine Boyuna (Canlı)
- 13:00 Kameralı Adam
- 13:55 Yerli Dizi
- 16:45 Tozkoparan İskender (Altyazılı)
- 19:00 Ana Haber (Canlı)
- 20:00 Teşkilat (Altyazılı)
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 08:30 Çook Yaşa
- 09:45 10 Yaş Genç
- 10:30 Gazete Magazin
- 12:15 Survivor All Star
- 13:00 Survivor Panaroma
- 15:00 Recep İvedik 5
- 20:00 Survivor
TV8 YAYIN AKIŞI
- 10:00 Pazar Sürprizi
- 13:00 Bir Şansım Olsa
- 14:30 Aziz
- 18:45 Hafta Sonu Ana Haber
- 20:00 Oğlum
- 22:30 Gerzek Şaban