13 Temmuz 2021 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

Televizyon ekranlarında yeni bir gün daha başlıyor. Takip ettikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarına göz atıyor. Peki 13 Temmuz 2021 Salı televizyonda neler var?

TV yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

Gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyenler, TV yayın akışlarını kontrol ediyor. Yeni başlayan yaz dizilerinin yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, ''Bugün televizyonda neler var?'' sorusuna yanıt arıyor.

Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, program ve filmler yayınlanacak? İşte, 13 Temmuz 2021 Salı TV yayın akışı...

13 TEMMUZ BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kardeşlerim

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Maraşlı

16:20 Bir Zamanlar Çukurova

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Maraşlı

00:20 Jurassic Galaksi

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Magazin D Yaz

14:00 Yalan Dünya

16:15 Aşk-ı Memnu

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Baht Oyunu

00:15 Aşkın Tarifi

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Medcezir

09:15 Yüksek Sosyete

10:30 Erkenci Kuş

13:15 Aramızda Kalsın

16:20 Güzel Köylü

18:30 Star Haber

20:00 Ada Masalı

00:15 Kazara Aşk

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

11:00 Şef Akademi Doğada

14:00 Oluversin Gari

16:30 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Oluversin Gari

02:15 Çılgın Dersane 3

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:30 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

06:40 Vuslat

10:35 Tozkoparan İskender (Altyazılı)

12:20 Gönül Dağı (Altyazılı)

15:50 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Yabancı Sinema "Kong: Kafatası Adası" (Altyazılı)

22:30 Yabancı Sinema "Kong: Kafatası Adası" (Altyazılı)

00:45 Türk Sineması "İçimdeki Hazine"

02:35 Yıldızların Yolu

03:30 Gönül Dağı (Altyazılı)

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda

07:00 Kalp Atışı

10:00 Bir Şansım Olsa

11:30 Yeni Gelin

14:30 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:15 Şahsiyet

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:30 Masterchef Türkiye

13:00 Paylaş Benimle

15:00 Paylaş Benimle

17:15 Masterchef Türkiye

20:00 Masterchef Türkiye

00:15 Paylaş Benimle

KANAL 7 YAYIN AKIŞI

06:30 Kanal 7’de Sabah

08:00 Sevmişim Vermiyorlar

09:45 Yemin

10:50 Nermin’in Enfes Mutfağı

12:30 Aşk Bir Rüya

14:30 Mutfağım Şahane

15:30 Masum

18:00 Kanal 7 Haber Saati

19:00 Baş Tacım

21:30 Diriliş Ertuğrul

00:20 Hürmüz Gelin

02:00 Sev Yeter