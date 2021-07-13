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    13 Temmuz 2021 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Televizyon ekranlarında yeni bir gün daha başlıyor. Takip ettikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarına göz atıyor. Peki 13 Temmuz 2021 Salı televizyonda neler var?
    • Haber Merkezi
    • 13.07.2021 - 08:53
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    13 Temmuz 2021 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    TV yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

    Gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyenler, TV yayın akışlarını kontrol ediyor. Yeni başlayan yaz dizilerinin yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, ''Bugün televizyonda neler var?'' sorusuna yanıt arıyor.

    Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, program ve filmler yayınlanacak? İşte, 13 Temmuz 2021 Salı TV yayın akışı...

    13 TEMMUZ BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?

    ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Kardeşlerim
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Maraşlı
    16:20 Bir Zamanlar Çukurova
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Maraşlı
    00:20 Jurassic Galaksi

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Sihirli Annem
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Yaprak Dökümü
    13:00 Magazin D Yaz
    14:00 Yalan Dünya
    16:15 Aşk-ı Memnu
    18:45 Kanal D Ana Haber
    20:00 Baht Oyunu
    00:15 Aşkın Tarifi

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Medcezir
    09:15 Yüksek Sosyete
    10:30 Erkenci Kuş
    13:15 Aramızda Kalsın
    16:20 Güzel Köylü
    18:30 Star Haber
    20:00 Ada Masalı
    00:15 Kazara Aşk

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:00 Çalar Saat
    11:00 Şef Akademi Doğada
    14:00 Oluversin Gari
    16:30 Fulya ile Umudun Olsun
    19:00 FOX Ana Haber
    20:00 Oluversin Gari
    02:15 Çılgın Dersane 3

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    05:28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    05:30 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
    06:40 Vuslat
    10:35 Tozkoparan İskender (Altyazılı)
    12:20 Gönül Dağı (Altyazılı)
    15:50 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
    19:00 Ana Haber (Canlı)
    19:55 Doğrusu Ne?
    20:00 Yabancı Sinema "Kong: Kafatası Adası" (Altyazılı)
    22:30 Yabancı Sinema "Kong: Kafatası Adası" (Altyazılı)
    00:45 Türk Sineması "İçimdeki Hazine"
    02:35 Yıldızların Yolu
    03:30 Gönül Dağı (Altyazılı)

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda
    07:00 Kalp Atışı
    10:00 Bir Şansım Olsa 
    11:30 Yeni Gelin
    14:30 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
    18.45 SHOW Ana Haber
    20:00 Güldür Güldür Show 
    23:15 Şahsiyet

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:30 Oynat Bakalım
    07:15 8’de Sağlık
    08:30 Oynat Bakalım
    09:30 Masterchef Türkiye
    13:00 Paylaş Benimle
    15:00 Paylaş Benimle
    17:15 Masterchef Türkiye
    20:00 Masterchef Türkiye
    00:15 Paylaş Benimle

    KANAL 7 YAYIN AKIŞI

    06:30 Kanal 7’de Sabah
    08:00 Sevmişim Vermiyorlar
    09:45 Yemin
    10:50 Nermin’in Enfes Mutfağı
    12:30 Aşk Bir Rüya
    14:30 Mutfağım Şahane
    15:30 Masum
    18:00 Kanal 7 Haber Saati
    19:00 Baş Tacım
    21:30 Diriliş Ertuğrul
    00:20 Hürmüz Gelin
    02:00 Sev Yeter

    13 Temmuz 2021 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var? #1

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