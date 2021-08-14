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- 14 Ağustos 2021 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
14 Ağustos 2021 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- Haber Merkezi
- 14.08.2021 - 08:35
TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konularının başında yer alıyor. Medya gündemini yakından takip edenler, 14 Ağustos 2021 Cumartesi akşamı televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.
Cumartesi gününü ekran başında geçirecek olanlar, arama motorlarında 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun cevabını arıyor.
14 Ağustos 2021 Cumartesi günü, kanalların yayın akışında birbirinden iddialı dizi ve programlar yer alıyor. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 14 Ağustos 2021 Cumartesi TV yayın akışı...
14 AĞUSTOS 2021 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kalp Yarası
10:20 Baş Belası
13:20 Dumbo
15:30 İkimizin Sırrı
18:40 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Fantastik Canavarlar
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Aşkın Tarifi
15:45 Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Kod Adı: Olympus
22:30 Pasifik Savaşı: İsyan
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Medcezir
08:15 Çizgi Film Kuşağı
08:45 Kaçak Gelinler
10:45 Bir Demet Tiyatro
12:45 Erkenci Kuş
15:15 En Güzel Bölüm
15:30 Ada Masalı
18:45 Star Haber
20:00 Power Rangers
22:30 Power Rangers
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Aşk Mantık İntikam
13:45 Bay Yanlış
15:45 Son Yaz
19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Güler Misin Ağlar Mısın
22:00 Şef Akademi
TRT 1 YAYIN AKIŞI
04:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
04:15 İmparatoriçe Ki
07:45 Yeşil Deniz
10:35 Yedi Numara
12:40 Dünya Hali (Altyazılı)
15:05 Seksenler (Altyazılı)
17:45 Yıldızların Yolu
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Yabancı Sinema "Görevimiz Tehlike 4" (Altyazılı)
22:45 Pelin Çift İle Gündem Ötesi (Canlı)
00:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
00:15 Yabancı Sinema "Görevimiz Tehlike 4" (Altyazılı)
02:40 Seksenler (Altyazılı)
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Tarkan
16:30 İbo ile Güllüşah
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Hacker
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
09:45 Paylaş Benimle
10:30 Süper 1 Takım
10:45 MasterChef Türkiye
13:30 Yetenek Sizsiniz Türkiye
16:15 Arif v 216
18:45 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye (Kolaj)
00:15 Program
KANAL 7 YAYIN AKIŞI
06:30 Kanal 7’de Sabah Hafta Sonu
08:00 Berberler
10:00 Melek
12:00 Gündüz Gece
13:30 Elimi Bırakma
15:15 Dünyanın Tadı
16:00 Can Yoldaşım
18:00 Hafta Sonu Haberleri
19:00 Baş Tacım
21:30 Diriliş Ertuğrul
00:40 Gündüz Gece