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    14 Ağustos 2021 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Televizyonda yayınlanan program, dizi ve filmler anbean takip ediliyor. 'Bugün televizyonda neler var?' sorusunun cevabı merak ediliyor. Peki, 14 Ağustos 2021 Cumartesi yani bugün televizyonda ne var?
    • Haber Merkezi
    • 14.08.2021 - 08:35
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    14 Ağustos 2021 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konularının başında yer alıyor. Medya gündemini yakından takip edenler, 14 Ağustos 2021 Cumartesi akşamı televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.

    Cumartesi gününü ekran başında geçirecek olanlar, arama motorlarında 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun cevabını arıyor.

    14 Ağustos 2021 Cumartesi günü, kanalların yayın akışında birbirinden iddialı dizi ve programlar yer alıyor. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 14 Ağustos 2021 Cumartesi TV yayın akışı...

    14 AĞUSTOS 2021 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI

    ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kalp Yarası
    10:20 Baş Belası
    13:20 Dumbo
    15:30 İkimizin Sırrı
    18:40 ATV Ana Haber
    20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
    00:20 Fantastik Canavarlar

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Sihirli Annem
    08:30 Konuştukça
    09:45 Magazin D Cumartesi
    13:00 Aşkın Tarifi
    15:45 Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı
    18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
    20:00 Kod Adı: Olympus
    22:30 Pasifik Savaşı: İsyan

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Medcezir
    08:15 Çizgi Film Kuşağı
    08:45 Kaçak Gelinler
    10:45 Bir Demet Tiyatro
    12:45 Erkenci Kuş
    15:15 En Güzel Bölüm
    15:30 Ada Masalı
    18:45 Star Haber
    20:00 Power Rangers
    22:30 Power Rangers

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
    11:15 Aşk Mantık İntikam
    13:45 Bay Yanlış
    15:45 Son Yaz
    19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
    20:00 Güler Misin Ağlar Mısın
    22:00 Şef Akademi

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    04:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    04:15 İmparatoriçe Ki
    07:45 Yeşil Deniz
    10:35 Yedi Numara
    12:40 Dünya Hali (Altyazılı)
    15:05 Seksenler (Altyazılı)
    17:45 Yıldızların Yolu
    19:00 Ana Haber (Canlı)
    20:00 Yabancı Sinema "Görevimiz Tehlike 4" (Altyazılı)
    22:45 Pelin Çift İle Gündem Ötesi (Canlı)
    00:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
    00:15 Yabancı Sinema "Görevimiz Tehlike 4" (Altyazılı)
    02:40 Seksenler (Altyazılı)

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Yeni Gelin
    10:00 Cumartesi Sürprizi
    13:00 Bir Şansım Olsa
    14:30 Tarkan
    16:30 İbo ile Güllüşah
    18:45 Hafta Sonu Ana Haber
    20:00 Güldür Güldür Show
    00:15 Hacker

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:30 Oynat Bakalım
    09:45 Paylaş Benimle
    10:30 Süper 1 Takım
    10:45 MasterChef Türkiye
    13:30 Yetenek Sizsiniz Türkiye
    16:15 Arif v 216
    18:45 MasterChef Türkiye
    20:00 MasterChef Türkiye (Kolaj)
    00:15 Program

    KANAL 7 YAYIN AKIŞI

    06:30 Kanal 7’de Sabah Hafta Sonu
    08:00 Berberler
    10:00 Melek
    12:00 Gündüz Gece
    13:30 Elimi Bırakma
    15:15 Dünyanın Tadı
    16:00 Can Yoldaşım
    18:00 Hafta Sonu Haberleri
    19:00 Baş Tacım
    21:30 Diriliş Ertuğrul
    00:40 Gündüz Gece

    14 Ağustos 2021 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var? #1

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