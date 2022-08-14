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    14 Ağustos 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Cumartesi akşamını televizyon karşısında çıkartacak olanlar, kanallara göz gezdiriyor. Peki bugün TV'de neler, hangi diziler ve programlar var? İşte 14 Ağustos TV yayın akışları...
    • 14.08.2022 - 08:54
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    14 Ağustos 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Pazar gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyen vatandaşlar, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor.

    Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, "Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor.

    14 Ağustos 2022 Pazar akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve yarışma programları izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

    Sezon finali ve final yapan yapımların yerini dolduran dizi ve programlar da yakından takip ediliyor.

    Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 14 Ağustos 2022 Pazar TV yayın akışı…

    ATV yayın akışı

    09:10 Bizi Hatırla

    11:35 Dizi TV

    12:25 Türkler Çıldırmış Olmalı

    14:30 Öteki Taraf

    16:30 Labirent: Ölümcül Kaçış

    18:40 ATV Ana Haber 20:00 Gül Masalı

    KANAL D yayın akışı

    06:45 Afili Aşk

    09:45 Magazin D Pazar

    13:00 Aşkın 5 Hali

    15:15 Çok Güzel Hareketler 2

    18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

    20:00 Kod Adı Londra

    STAR TV yayın akışı

    08:00 Nefise Karatay ile Hayat Güzeldir

    09:00 Çizgi film

    09:30 Yüksek Sosyete

    12:45 Ah Nerede

    15:45 Duy Beni

    18:45 Star Haber

    20:00 Çok Güzel Hareketler 2

    23:30 Duy Beni

    FOX TV yayın akışı

    08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

    11:15 Ekonomi Arası

    11:20 Kazanan Restoran

    12:20 Gizli Saklı

    13:45 En Hamarat Benim

    16:30 İyilik

    19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

    20:00 Hababam Sınıfı Merhaba

    22:30 Tozluyaka

    TRT 1 yayın akışı

    05:23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

    05:25 Kalk Gidelim 08:40 Payitaht "Abdülhamid"

    12:10 Balkan Ninnisi (Altyazılı)

    15:40 Gönül Dağı (Altyazılı)

    19:00 Ana Haber (Canlı) 20:00 Yabancı Sinema "Meg: Derinlerdeki Dehşet" (Altyazılı)

    TV 8 yayın akışı

    06:30 Oynat Bakalım

    07:00 Doğduğun Ev Kaderindir

    10:00 Gazete Magazin

    12:15 Masterchef Türkiye

    15:30 Doya Doya Moda

    18:00 Masterchef Türkiye

    20:00 Masterchef Türkiye


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