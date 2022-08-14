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- 14 Ağustos 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
14 Ağustos 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- 14.08.2022 - 08:54
Pazar gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyen vatandaşlar, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor.
Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, "Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor.
14 Ağustos 2022 Pazar akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve yarışma programları izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.
Sezon finali ve final yapan yapımların yerini dolduran dizi ve programlar da yakından takip ediliyor.
Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 14 Ağustos 2022 Pazar TV yayın akışı…
ATV yayın akışı
09:10 Bizi Hatırla
11:35 Dizi TV
12:25 Türkler Çıldırmış Olmalı
14:30 Öteki Taraf
16:30 Labirent: Ölümcül Kaçış
18:40 ATV Ana Haber 20:00 Gül Masalı
KANAL D yayın akışı
06:45 Afili Aşk
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Aşkın 5 Hali
15:15 Çok Güzel Hareketler 2
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Kod Adı Londra
STAR TV yayın akışı
08:00 Nefise Karatay ile Hayat Güzeldir
09:00 Çizgi film
09:30 Yüksek Sosyete
12:45 Ah Nerede
15:45 Duy Beni
18:45 Star Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:30 Duy Beni
FOX TV yayın akışı
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Kazanan Restoran
12:20 Gizli Saklı
13:45 En Hamarat Benim
16:30 İyilik
19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Hababam Sınıfı Merhaba
22:30 Tozluyaka
TRT 1 yayın akışı
05:23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:25 Kalk Gidelim 08:40 Payitaht "Abdülhamid"
12:10 Balkan Ninnisi (Altyazılı)
15:40 Gönül Dağı (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı) 20:00 Yabancı Sinema "Meg: Derinlerdeki Dehşet" (Altyazılı)
TV 8 yayın akışı
06:30 Oynat Bakalım
07:00 Doğduğun Ev Kaderindir
10:00 Gazete Magazin
12:15 Masterchef Türkiye
15:30 Doya Doya Moda
18:00 Masterchef Türkiye
20:00 Masterchef Türkiye