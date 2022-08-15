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    14 Ağustos reyting sonuçları

    14 Ağustos'ta izleyicileri ekran başına kilitleyen yapımların sıralaması belli oldu. Masterchef Türkiye zirveyi bırakmadı.
    • Haber Merkezi
    • 15.08.2022 - 12:22
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    14 Ağustos reyting sonuçları

    Televizyon dizileri ve programları arasındaki reyting mücadelesi her hafta büyük bir heyecanla devam ediyor.

    14 Ağustos tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

    Masterchef'in ardından Gül Masalı ikinci sırayı aldı

    Total'de 1.sırada TV8’de izleyiciyle buluşan “Masterchef Türkiye”, 2. sırada Atv’de yayınlanan “Gül Masalı”, 3.sırada “Fox Ana Haber Hafta Sonu” yer aldı.

    AB'de ise 1.sırada “Masterchef Türkiye”, 2.sırada “Gül Masalı”, 3.sırada “Fox Ana Haber Hafta Sonu” yer aldı.

    14 Ağustos reyting sonuçları #1


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