14 Ağustos reyting sonuçları

14 Ağustos'ta izleyicileri ekran başına kilitleyen yapımların sıralaması belli oldu. Masterchef Türkiye zirveyi bırakmadı.

Televizyon dizileri ve programları arasındaki reyting mücadelesi her hafta büyük bir heyecanla devam ediyor.

14 Ağustos tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Masterchef'in ardından Gül Masalı ikinci sırayı aldı

Total'de 1.sırada TV8’de izleyiciyle buluşan “Masterchef Türkiye”, 2. sırada Atv’de yayınlanan “Gül Masalı”, 3.sırada “Fox Ana Haber Hafta Sonu” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Masterchef Türkiye”, 2.sırada “Gül Masalı”, 3.sırada “Fox Ana Haber Hafta Sonu” yer aldı.