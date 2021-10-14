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- 14 Ekim 2021 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
14 Ekim 2021 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- Haber Merkezi
- 14.10.2021 - 08:34
TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Medya gündemini yakından takip edenler, televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.
Televizyon karşısında vakit geçirmeyi sevenler ve bekledikleri yapımları kaçırmak istemeyen izleyiciler, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.
14 Ekim 2021 Perşembe akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte 14 Ekim 2021 Perşembe TV yayın akışı...
14 EKİM 2021 PERŞEMBE BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bir Zamanlar Çukurova
00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Kırık Hayatlar
12:15 Gelinim Mutfakta
15:45 Ece Üner ile Susma
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Camdaki Kız
00:15 Sadakatsiz
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Kiralık Aşk
18:45 Star Haber
20:00 Power Rangers
22:30 Power Rangers
FOX YAYIN AKIŞI
08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Fulya ile Umudun Olsun
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Evlilik Hakkında Her Şey
00:15 Uzak Şehrin Masalı
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:03 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:05 Tek Yürek
09:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
10:30 Kalk Gidelim
13:00 Bizim Köyün Kızları
16:30 Seksenler (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)
23:40 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
02:35 Bizim Köyün Kızları
04:40 Seksenler (Altyazılı)
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:30 Bir Başka Güzel
08:15 Bu Sabah
11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 Bir Başka Güzel Hazırlık
13:00 Bir Başka Güzel
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Asla Vazgeçme
18:45 SHOW Ana Haber
20:00 Tarım Bizim Geleceğimiz
21:15 Güldür Güldür Show
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz