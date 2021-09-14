14 Eylül 2021 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

Televizyon ekranlarında yeni bir gün daha başlıyor. İzledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarına göz atıyor. Peki 14 Eylül 2021 Salı bugün televizyonda ne var?

TV yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

Gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyenler, TV yayın akışlarını kontrol ediyor. Yeni başlayan yaz dizilerinin yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyor.

Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte, 14 Eylül 2021 Salı TV yayın akışı...

14 EYLÜL 2021 SALI BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster

00:20 İkimizin Sırrı

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:15 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Kırık Hayatlar

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Ece Üner ile Susma

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Baht Oyunu

00:15 Camdaki Kız

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Star Market

18:30 Star Haber

20:00 Ada Masalı

00:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Benim Kocam Yapmaz

22:30 Aşk Mantık İntikam

TRT 1 YAYIN AKIŞI

04:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

04:55 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

05:50 Tövbeler Olsun (Altyazılı)

08:50 Kalk Gidelim

12:20 Benim Adım Melek

16:00 Teşkilat (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

02:50 Yıldızların Yolu

03:45 Bir Dövüşçünün Dünya Maceraları

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:30 Bu Sabah

11:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

13:00 Bir Başka Güzel

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Asla Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:15 Şahsiyet (Final)

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

11:15 Paylaş Benimle

13:45 MasterChef Türkiye

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Paylaş Benimle