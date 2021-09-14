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    14 Eylül 2021 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Televizyon ekranlarında yeni bir gün daha başlıyor. İzledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarına göz atıyor. Peki 14 Eylül 2021 Salı bugün televizyonda ne var?
    • Haber Merkezi
    • 14.09.2021 - 08:43
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    14 Eylül 2021 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    TV yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

    Gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyenler, TV yayın akışlarını kontrol ediyor. Yeni başlayan yaz dizilerinin yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyor.

    Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte, 14 Eylül 2021 Salı TV yayın akışı...

    14 EYLÜL 2021 SALI BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?

    ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
    16:20 Esra Erol’da
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Kim Milyoner Olmak İster
    00:20 İkimizin Sırrı

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:15 Sihirli Annem
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Kırık Hayatlar
    13:00 Gelinim Mutfakta
    16:00 Ece Üner ile Susma
    18:45 Kanal D Ana Haber
    20:00 Baht Oyunu
    00:15 Camdaki Kız

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Mesut Yar ile Bugün
    09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
    13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
    16:00 Star Market
    18:30 Star Haber
    20:00 Ada Masalı
    00:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
    10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
    13:00 En Hamarat Benim
    16:00 Fulya ile Umudun Olsun
    19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
    20:00 Benim Kocam Yapmaz
    22:30 Aşk Mantık İntikam

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    04:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    04:55 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
    05:50 Tövbeler Olsun (Altyazılı)
    08:50 Kalk Gidelim
    12:20 Benim Adım Melek
    16:00 Teşkilat (Altyazılı)
    19:00 Ana Haber (Canlı)
    20:00 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
    02:50 Yıldızların Yolu
    03:45 Bir Dövüşçünün Dünya Maceraları

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Yeni Gelin
    08:30 Bu Sabah
    11:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
    13:00 Bir Başka Güzel
    15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Asla Vazgeçme 
    18.45 SHOW Ana Haber
    20:00 Güldür Güldür Show 
    23:15 Şahsiyet (Final)

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:30 Oynat Bakalım
    07:15 8’de Sağlık
    08:30 Oynat Bakalım
    08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
    11:15 Paylaş Benimle
    13:45 MasterChef Türkiye
    16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
    20:00 MasterChef Türkiye
    00:15 Paylaş Benimle

    14 Eylül 2021 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var? #1

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