14 Eylül'de başlıyor! Masumlar Apartmanı 2. sezon fragmanı yayınlandı

TRT ekranlarında yayınlanan ve sevilen dizi Masumlar Apartmanı'nın yeni sezon çekimleri başlarken, ilk fragman ise yayınladı. Yeni isimlerin kadroya dahil olduğu dizi 14 Eylül'de ekranda olacak.

Başrollerinde Ezgi Mola, Birkan Sokullu ve Merve Dizdar gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Masumlar Apartmanı, TRT'nin en çok izlenen dizilerinden birisi oldu.

Gülseren Budaycıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hayat hikayasinin anlatıldığı dizi, yeni sezona oldukça iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor.

Senaryosunu Deniz Madanoğlu ile Rana Mamatlıoğlu'nun birlikte kaleme aldığı Masumlar Apartmanı, 14 Eylül'de seyirci karşısına çıkacak.

Yeni sezonda çok sayıda değişiklikle ekranda olacak olan Masumlar Apartmanı'nda, İnci'nin ölümünün ardından yaşanan olaylar konu alınacak.

İşte Masumlar Apartmanı 2. sezon tanıtımı..

Masumlar Apartmanı 2. sezon fragmanı yayınlandı VİDEO

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Masumlar Apartmanı'nın sezon finalinde; İnci, Han'ın Naci'ye yaptıklarını öğrendikten sonra, Han'ı terk etti. Ancak Naci ve Safiye'nin anlattıklarından etkilenen İnci, Han'a geri dönmeye karar verdi.

Han, İnci'nin kaldığı otele gitti. Hamile olduğu ortaya çıkan İnci, kullandığı araçla bir kamyona çarparak kaza yaptı. Kazayı gören Han ise arabadan indiğinde İnci'yi yerde ağır yaralı halde buldu.

İnci ise son nefesini Han'ın kollarında verdi. Böylece İnci'yi canlandıran Farah Zeynep Abdullah diziden ayrıldı. İnci'nin, karnındaki bebeğiyle hayatını kaybetmesi sevenlerini üzdü.

Farah Zeynep Abdullah'ın yerine ise diziye Melisa Şenolsun dahil oldu.