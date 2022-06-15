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    14 Haziran 2022 Salı reyting sonuçları: Ekranlarda milli takım rüzgarı

    14 Haziran Salı akşamı Destan, Bir Baba Hindu, Üç Kız Kardeş, Survivor All Star gibi yapımlar ekrana geldi. İşte 14 Haziran 2022 Salı reyting sıralaması..
    • 15.06.2022 - 11:45
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    14 Haziran 2022 Salı reyting sonuçları: Ekranlarda milli takım rüzgarı

    Dün akşam yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

    14 Haziran 2022 Salı akşamı ATV'de Destan, Kanal D'de Üç Kız Kardeş, Star TV'de Bir Baba Hindu, FOX TV'de Senden Daha Güzel, TRT 1'de Bakış Açısı, Show TV'de Baba ve TV8’de Survivor yapımları yayınlandı.

    Günlük olarak yayımlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

    Peki, 14 Haziran 2022 Salı reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 14 Haziran 2022 Salı reyting sonuçları...

    14 Haziran reyting sonuçları

    14 Haziran tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı. Total'de 1.sırada TRT1’de izleyiciyle buluşan “Türkiye-Litvanya UEFA Uluslar Ligi Karşılaşması”, 2. sırada Kanal D’de ekrana gelen “Üç Kız Kardeş”, 3.sırada TV8’de yayınlanan “Survivor All Star” yer aldı.

    AB'de ise 1.sırada “Türkiye-Litvanya UEFA Uluslar Ligi Karşılaşması”, 2.sırada “Üç Kız Kardeş” 3.sırada "Survivor All Star" yer aldı.

    14 Haziran 2022 Salı reyting sonuçları: Ekranlarda milli takım rüzgarı #1


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