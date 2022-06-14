14 Haziran 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

Yaz ayları geldi, birçok dizi sezon finali veya final kararı aldı. Peki bugün televizyonda neler, hangi yapımlar olacak? İşte 14 Haziran 2022 Salı TV yayın akışları...

Medya gündemini yakından takip edenler, 14 Haziran 2022 Salı akşamı televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.

Gününü ekran başında geçirecek olan izleyiciler, arama motorlarında ‘’Bugün televizyonda ne var?’’ sorusunun cevabını arıyor.

Salı günü, kanalların yayın akışında birbirinden iddialı dizi ve programlar yer alıyor.

Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler var? İşte 14 Haziran 2022 ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8, Fox TV yayın akışı...

14 Haziran 2022 Salı TV yayın akışı

Atv yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Destan

Kanal D yayın akışı

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşkı Memnu

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Üç Kız Kardeş

Star TV yayın akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Güzel Köylü

18.40 Star Haber

20:00 Bir Baba Hindu

Fox TV yayın akışı

08:00 Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:45 Senden Daha Güzel

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:30 Senden Daha Güzel

TRT 1 yayın akışı

08:45 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

10:00 Alişan'la Gülümse Hayata

15:15 Gönül Dağı

19:00 Ana Haber

20:00 Bakış Açısı

TV8 yayın akışı

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

13:00 Survivor Panorama

15:00 Canım Annem

16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star

Show TV yayın akışı