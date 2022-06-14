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    14 Haziran 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Yaz ayları geldi, birçok dizi sezon finali veya final kararı aldı. Peki bugün televizyonda neler, hangi yapımlar olacak? İşte 14 Haziran 2022 Salı TV yayın akışları...
    • Haber Merkezi
    • 14.06.2022 - 09:27
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    14 Haziran 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Medya gündemini yakından takip edenler, 14 Haziran 2022 Salı akşamı televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.

    Gününü ekran başında geçirecek olan izleyiciler, arama motorlarında ‘’Bugün televizyonda ne var?’’ sorusunun cevabını arıyor.

    Salı günü, kanalların yayın akışında birbirinden iddialı dizi ve programlar yer alıyor.

    Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler var? İşte 14 Haziran 2022 ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8, Fox TV yayın akışı...

    14 Haziran 2022 Salı TV yayın akışı

    Atv yayın akışı

    • 08:00 Kahvaltı Haberleri

    • 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

    • 13:00 ATV Gün Ortası

    • 14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

    • 16:00 Esra Erol'da

    • 19:00 ATV Ana Haber

    • 20:00 Destan

     

    Kanal D yayın akışı

    • 09:00 Neler Oluyor Hayatta?

    • 11:00 Yaprak Dökümü

    • 13:00 Gelinim Mutfakta

    • 16:00 Aşkı Memnu

    • 18:45 Kanal D Ana Haber

    • 20:00 Üç Kız Kardeş

     

    Star TV yayın akışı

    • 07:00 Mesut Yar ile Bugün

    • 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

    • 13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

    • 16:00 Güzel Köylü

    • 18.40 Star Haber

    • 20:00 Bir Baba Hindu

     

    Fox TV yayın akışı

    • 08:00 Çalar Saat

    • 10:45 Ekonomi Arası

    • 11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

    • 13:00 En Hamarat Benim

    • 16:45 Senden Daha Güzel

    • 19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

    • 20:30 Senden Daha Güzel

     

    TRT 1 yayın akışı

    • 08:45 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

    • 10:00 Alişan'la Gülümse Hayata

    • 15:15 Gönül Dağı

    • 19:00 Ana Haber

    • 20:00 Bakış Açısı

     

    TV8 yayın akışı

    • 08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

    • 13:00 Survivor Panorama

    • 15:00 Canım Annem

    • 16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

    • 20:00 Survivor All Star

     

    Show TV yayın akışı

    • 08:30 Bu Sabah

    • 10:30 Şef Kapımda

    • 12:15 Gelin Evi

    • 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

    • 18.45 SHOW Ana Haber

    • 20:00 Baba


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