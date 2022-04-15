Petrol
111.23
-0.07%
Euro
15.84
-0.07%
Dolar
14.61
0.04%
Altın
927.09
0.00%
Borsa
2475
0.61%
Bitcoin
591.074
-2.54%
BTXN Coin
32.00
2.07%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Güneşli 12 C

    14 Nisan 2022 Perşembe reyting sonuçları

    14 Nisan Perşembe akşamı Survivor All Star, Camdaki Kız, Mahkum, Barbaroslar gibi yapımlar reyting mücadelesi verdi. Peki dün akşamın reyting birincisi hangisi oldu? İşte sıralama...
    • Haber Merkezi
    • 15.04.2022 - 10:46
    • Güncelleme : 15.04.2022 - 11:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    14 Nisan 2022 Perşembe reyting sonuçları

    Dün akşam yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

    14 Nisan 2022 Perşembe akşamı ATV'de Bir Zamanlar Çukurova, Kanal D'de Camdaki Kız, Star TV’de Her Şey Aşktan, Fox TV’de Mahkum, TRT 1'de Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, Show TV’de Güldür Güldür Show, Tv8'de Survivor All Star yayınlandı.

    Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

    Peki, 14 Nisan 2022 Perşembe reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 12 Nisan Perşembe reytingler...

    14 Nisan Perşembe reyting sonuçları

    14 Nisan tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

    Total'de 1.sırada Fox TV’de yayınlanan “Mahkum”, 2. sırada ATV’de izleyiciyle buluşan “Bir Zamanlar Çukurova”, 3.sırada TV8’de ekrana gelen “Survivor All Star” yer aldı.

    AB'de ise 1.sırada Kanal D’de yayınlanan “Camdaki Kız”, 2.sırada “Mahkum” 3.sırada “Survivor All Star” yer aldı.

    14 Nisan 2022 Perşembe reyting sonuçları #1


    İlginizi Çekebilir

    Yunanistan’da bir annenin 3 kızını öldürdüğü iddia edildi
    Dünya

    Yunanistan’da bir annenin 3 kızını öldürdüğü iddia edildi

    Fenomen Murat Acar, Bitcoin kazanç şifresini çözdü
    Cryto Trade

    Fenomen Murat Acar, Bitcoin kazanç şifresini çözdü

    Şarkılar Bizi Söyler'in yeni bölüm konukları belli oldu! İşte 16 Nisan Şarkılar Bizi Söyler konukları
    Medya

    Şarkılar Bizi Söyler'in yeni bölüm konukları belli oldu! İşte 16 Nisan Şarkılar Bizi Söyler konukları

    Görüş Bildir