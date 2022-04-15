14 Nisan 2022 Perşembe reyting sonuçları

14 Nisan Perşembe akşamı Survivor All Star, Camdaki Kız, Mahkum, Barbaroslar gibi yapımlar reyting mücadelesi verdi. Peki dün akşamın reyting birincisi hangisi oldu? İşte sıralama...

Dün akşam yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

14 Nisan 2022 Perşembe akşamı ATV'de Bir Zamanlar Çukurova, Kanal D'de Camdaki Kız, Star TV’de Her Şey Aşktan, Fox TV’de Mahkum, TRT 1'de Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, Show TV’de Güldür Güldür Show, Tv8'de Survivor All Star yayınlandı.

Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 14 Nisan 2022 Perşembe reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 12 Nisan Perşembe reytingler...

14 Nisan Perşembe reyting sonuçları

14 Nisan tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada Fox TV’de yayınlanan “Mahkum”, 2. sırada ATV’de izleyiciyle buluşan “Bir Zamanlar Çukurova”, 3.sırada TV8’de ekrana gelen “Survivor All Star” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada Kanal D’de yayınlanan “Camdaki Kız”, 2.sırada “Mahkum” 3.sırada “Survivor All Star” yer aldı.